Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Como últimamente rezo menos, de vez en cuando suelto algún improperio"

El hormiguero se vio obligado a cambiar de día la tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, pasándola a este miércoles. Y es que el jueves les visitarán Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero, que suelen consumir toda la duración del programa cuando acuden al espacio de Antena 3.

Pablo Motos, tras entrevistar a la cantante Edurne (que presentó su nuevo disco, Catarsis Deluxe, a la venta desde el 14 de enero), quiso saber la opinión de sus colaboradores sobre el insulto de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a un periodista.

Falcó lo pasó un poco mal cuando Motos le pidió que tradujera lo que había dicho Biden: "Me horroriza que me toque participar en esta parte porque me toca decir las palabrotas. No es que no lo haga, pero preferiría que no, solo en mi intimidad", comentó la hija de Isabel Preysler.

"El presidente estadounidense ha pedido perdón, pero no estoy tan seguro de que no quisiera que se le oyera", afirmó Del Val. Entonces, el presentador preguntó: "¿En general eres mal hablada Tamara?".

La colaboradora le contestó entre risas que "de vez en cuando, además últimamente rezo menos y no tengo ese equilibrio y la paz que me da rezar el rosario. De vez en cuando suelto algún improperio, tengo mis momentos...".

"Yo sí lo soy porque soy muy defensora del taco, creo que enriquece el lenguaje y le da rotundidad al mensaje", señaló Pardo, mientras que Roca añadió que "el tono en el que lo utilices dice mucho, yo intento ser amable cuando insulto".