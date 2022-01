Yolanda Díaz, sobre la reforma laboral: "La vía de Cs no da porque expulsa a formaciones de izquierda"

Yolanda Díaz da por hecho que la reforma laboral saldrá adelante cuando se entra en la fase final con unas negociaciones todavía encalladas. Y la vicepresidenta segunda tiene claro el camino. "La vía de Cs no da porque expulsa a formaciones de izquierda", sostuvo Díaz, cerrando la puerta a negociar la norma con la formación naranja y no con los partidos que hicieron posible la investidura. Y de hecho fue clara en este sentido: "No me planteo que no se convalide la norma con la mayoría de la investidura, porque sé sumar".

En una entrevista en la Cadena Ser, Díaz aseguró que "lo importante es hablar del contenido real de las normas y dejar a un lado la política", en un mensaje precisamente para Cs, sobre quienes considera que debe "modificar su modelo" y "decir que la norma le parece positiva". La vicepresidenta, además, asume que la ciudadanía "no entiende que no se hable de la norma y se hable de proyectos políticos". Asimismo, no valora un escenario negativo para su gran proyecto como vicepresidenta. "Estamos trabajando para continuar en la senda que nos ha traído hasta aquí", sentenció, abriendo la puerta del todo (y solo) a la vía de ERC, Más País, Compromís o Bildu.

Díaz se ha mostrado confiada en que la próxima semana el Congreso convalide la nueva reforma laboral que, según ha defendido, será la primera en "la historia del derecho laboral español" que en todos sus preceptos "no hacen más que recuperar derechos para los trabajadores".

Así, ha avisado a sus socios que "será difícil" decir que "no" a la ultraactividad o la "aplicación prioritaria" del convenio del sector frente al de empresa. "Es difícil decirle que no a una reforma que aborda la precariedad", ha defendido.

Sobre las negociaciones con ERC, la ministra ha agradecido que apoyaran otras normas impulsadas desde su Ministerio y se ha mostrado confiada en que el resultado de las mismas sea "positivo". "Siempre trabajo para el sí. No me levanto jamás de una negociación. Sé que hay tiempo (...) A las partes les doy tiempo, le necesitan", ha indicado.