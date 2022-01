Cvirus.- La incidència de la Comunitat Valenciana baixa 66 punts fins als 4.173,71 casos

La incidència acumulada a 14 dies de la Comunitat Valenciana ha baixat aquest dimecres 65,83 punts fins als 4.107,88 casos per cada 100.000 habitants enfront dels 4.173,71 d'ahir, un descens que no es registrava des del passat 18 de gener. No obstant açò, segueix quasi mil punts per damunt de la mitjana nacional, de 3.194,67 casos, segons les dades del Ministeri de Sanitat.