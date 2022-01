El pasado 18 de enero, el área de Cultura anunció un plan para conservar la plaza Mayor y quitar la mayoría de las antenas. Un plan director, que no solo contendrá un análisis completo del estado de conservación, sino que establecerá qué actuaciones deben realizarse a corto, medio y largo plazo y con qué prioridad para conseguir una mejora sustancial en la conservación de ese enclave, tal y como llevan años reclamando los vecinos del entorno.

A inicios de 2021, el director general de Patrimonio Cultural, Luis Lafuente, se reunió con ellos para proponer un trabajo conjunto en la conservación del emblemático espacio. Casi un año más tarde tendrá lugar la primera reunión técnica. Este jueves la asociación de vecinos se reunirá con el área de Cultura para atajar los problemas que presenta el espacio tras el deterioro del tiempo. "Las antenas no son lo único, también son las salidas de humos de locales, los parasoles, construcciones...", explica el presidente de la asociación Residentes de la Plaza Mayor de Madrid, Ricardo Bustos, quien avanza a 20minutos las medidas concretas que pedirán esta semana al Consistorio para mejorar uno de los puntos más visitados de la capital.

1. Reformar la calle Arco del Triunfo

Calle Arco del Triunfo. Jorge París

"Hay que devolver la dignidad a la Casa de la Panadería". Y es que el pasaje que abrió en el siglo XVI para dar acceso a la plaza desde la calle Mayor es desde hace años un callejón oscuro que atrae vandalismo y a personas sintecho, donde se delinque y se utiliza como depósito de basuras. Para Ricardo, el factor que puede haber desencadenado esta imagen es la apertura del acceso peatonal del aparcamiento municipal. Así, propone desplazar o suprimir este acceso al aparcamiento para allanar el acceso a la Plaza.

2. Soterrar los cables que cuelgan de los techos

Cables sueltos en Plaza Mayor. Jorge París

Los vecinos llevan años pidiendo que se ordenen y soterren los cables que cuelgan de los techos de la plaza. De hecho, esta medida ya se contempló en la última reforma de la plaza en 2014 que, sin embargo, nunca llegó a ejecutarse. "Los estudios están en la memoria de obra de 2014", recuerda este vecino que cree que aun siendo "un mal de todo el centro histórico madrileño es más doloroso verlo en un lugar como la Plaza Mayor". Por eso los propietarios de la plaza piden tanto al Ayuntamiento como a las empresas suministradoras que asuman el enterramiento o, al menos, el ordenamiento de todo el cableado y los elementos auxiliares que "afean y empobrecen la percepción de la Plaza y aledaños". Para los vecinos, entre la limpieza del tendido y la reforma la calle Arco del Triunfo, la plaza ya lograría un gran cambio de imagen: "Liberaría los ojos de algo muy desagradable".

3. Ordenar elementos en fachadas, restaurar pilares y contraventanas

Los aires acondicionados y otros elementos en la fachada. Jorge París

La estética de la plaza debe primar. Y para eso se requiere de la colaboración de los propietarios con el Ayuntamiento. En este sentido, los vecinos buscan cuatro propósitos. El primero es ordenar los elementos de la fachada; obligar a que ningún propietario convierta sus balcones en trasteros. "Hay que saber que estás en la plaza Mayor; la regularidad y repetición es la armonía de la plaza".

El segundo pasa por suprimir los elementos prohibidos por la normativa, como los equipos de aire acondicionado en fachadas protegidas. Actualmente, hay cerca de una treintena de ellas. "Todo el mundo sabe que no se puede instalar el aire acondicionado, pero lo hacen porque no hay un manual de buenas prácticas. Los propietarios o alquilados deben saber que se está vigilando".

Varias contraventanas de las viviendas muestran deterioros. Jorge París

Si los dos primeros son responsabilidad individual- aunque se hace necesario el control municipal- los últimos, que afectan a la imagen y estructura de la plaza, deben ser competencia exclusiva de la Administración: el mantenimiento de los pilares y de las contraventanas.

Los pilares que sustentan los edificios, también dañados por el paso del tiempo. Jorge París

En 2014, coincidiendo con los 400 años de la plaza, el Ayuntamiento pintó y restableció las contraventanas (o fraileros), los tejados y fachadas de todos los edificios. A raíz de esa experiencia, los vecinos sacaron la conclusión de que es competencia municipal. Sin embargo, actualmente, se están acometiendo trabajos únicamente en el edificio de la Panadería. "¿Por qué no lo hacen en el resto de inmuebles?", se quejan. Así, exigen la reparación y tratamiento de los pilares degradados, ya que, más allá de la estética, son el sustento de las fachadas.

Gracias por el señalarlo, no solo es la calle de Toledo, llevamos este tema del estado de las pilastras ( y tantos más) a la próxima reunión [Plan Director] con Patrimonio @ALevySoler @JMDCentro @MADRID pic.twitter.com/ExROwnTpeE — AV Residentes de la Plaza Mayor de Madrid VPMMAD (@VPmmad) January 26, 2022

4. Nuevas tarifas del parking para los vecinos y descargas de camiones

Los camiones entran y descargan en medio de la plaza. Jorge París

"Puestos a que haya un aparcamiento municipal, que se mejore". Los vecinos que tienen su coche en el aparcamiento subterráneo de la plaza pagan lo mismo que cualquier otro madrileño: 180 euros. "Un precio superior a cualquier plaza de garaje privada cuando además pertenece a la Empresa Municipal de Transportes", que en otras ocasiones le han denegado esta petición.

Asimismo, creen que las decenas de camiones que atraviesan a diario el centro de la plaza para descargar los productos deberían hacerlo en el propio aparcamiento, dado que funciona como última milla. "Consideramos que el trasiego de camiones que entran en la plaza no es bueno para la propia estructura, así que en lugar de circular por superficie deberían estacionar en el aparcamiento para la descarga".

5. Hacer accesible el centro de la plaza

Un ciclista circula por los adoquines irregulares. Jorge París

Un atractivo para aquellos que visitan este punto clave de la capital es pasear sin tropiezos. "Ya caminar es difícil, peor es para quienes están en sillas de ruedas". La propuesta de los vecinos es cambiar las baldosas del suelo. Para no perturbar el enclave histórico, la solución podría ser la de sustituir únicamente una de las bandas, por ejemplo la negra, por adoquines lisos.

6. Subvenciones a los propietarios para ser más eficientes

Los vecinos deben poder vivir en un edificio histórico con condiciones similares a las de una construcción moderna, en lo que se refiere a parámetros de sostenibilidad y confort. En este sentido persiguen que se les dé subvenciones para las mejoras en eficiencia energética, así como de acústica. También se deben incluir otros aspectos como accesibilidad y seguridad estructural.

Grafitis y pilares devastados en el entorno de la Plaza Mayor. Jorge París

7. Facilitar reformas de las viviendas

El día en que Ricardo y sus vecinos se decidieron a pintar la escalera tardaron tres años en conseguir la licencia. "Y no era siquiera una reforma estructural". Los vecinos piden al Gobierno municipal que se agilicen estos trámites burocráticos. Asimismo, sugieren la puesta en mano de cada comunidad de unos manuales de conservación porque la Plaza Mayor es también "la suma de muchos inmuebles y no se puede rehabilitar y mantener la Plaza si no hacemos lo mismo con cada edificio", dice Ricardo. "Además de prever subvenciones es necesario plantear líneas comunes de intervención en los inmuebles".

8. Recuperar las zonas verdes

Un alcorque vacío en la calle Bordadores, próxima a la Plaza Mayor. Jorge París

En calles, como la de Bordadores, había decenas de árboles. Desconocen si fue Filomena o un acto voluntario, el caso es que los vecinos quieren recuperar los árboles de las calles aledañas a la plaza Mayor. Por ejemplo, plantando en alcorques vacíos o aprovechando cualquier espacio que ahora es granito. También proponen jardines verticales, al estilo Caixa Forum, en zonas donde hay medianeras vacías, como es el caso de la plaza Puerta Cerrada.

9. Limpieza de los toldos comerciales

Los toldos amarillos... o negros. Jorge París

Existe un vacío legal sobre la competencia de la limpieza de los toldos de comercios. ¿Quién es el encargado de limpiar los toldos amarillos entre los pilares del cuadrilátero central y las calles adyacentes?, se preguntan los vecinos quienes aseguran que el Ayuntamiento dice que recae en manos privadas. No obstante, no todo son reproches. Los que conocen cómo estas zonas se llenan de grafitis se congratulan de que los nuevos contratos municipales eliminen estos actos vandálicos.

10. Un plan director

Uno de los accesos al aparcamiento, rodeado de un alcorque vacío y suciedad. Jorge París

Todas estas medidas concretas deberán estar recogidos en un plan director que defina las líneas generales tipológicas de los locales comerciales, la intervención en el espacio público, la iluminación, la solución a la accesibilidad universal, las intervenciones en las fachadas y elementos interiores protegidos de los inmuebles. Y esto es precisamente lo que comenzará a fraguarse, por primera vez, a partir de este jueves.