Casado se sincera con Jordi Sabaté: "Mi hijo estuvo en la UCI y me sorprendió que el Sistema no apostara por la vida"

Pablo Casado se ha enfrentado a cientos de entrevistas en su carrera política, pero seguro que en ninguna el entrevistador preguntaba con la mirada. Literalmente, Jordi Sabeté, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha conversado este miércoles con el líder del PP mediante un sistema de infrarrojos que lee el movimiento de sus ojos mientras estos se desplazan por un teclado virtual. Aún sufriendo una patología que no tiene tratamiento y que le obliga a permanecer en la cama, Jordi se toma la vida con humor (negro, en muchas ocasiones) y prueba de ello ha sido su saludo inicial: "Hola guapetón, cuando quieras empezamos que en un rato tengo que correr una maratón".

A su vez, Casado ha pedido disculpas por llegar tarde a su encuentro virtual y ha excusado la tardanza en un "tema importante": el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acababa de devolverle la llamada para tratar la cuestión del conflicto de Ucrania, entre otras cosas.

Saludos aparte, tocaba hablar de otro asunto serio, a pesar de la divertida forma que ha encontrado Jordi para formularlo. "¿Antes de saber de mi existencia alopécica conocías la ELA?" Entonces, con un rictus de tristeza, el máximo representante popular ha confesado que sabe "lo cabrona que es la enfermedad" porque tiene "una amiga luchando contra ella".

También en el plano personal y respecto al mundo de la discapacidad, Casado ha contado la historia de su hijo, que "nació prematuro de 5 meses", y cuyos médicos les dijeron a él y a su mujer que, por la dificultad de su caso, "era mejor que no saliera adelante". Para él - ha seguido con la experiencia- fue muy sorprendente que "con los excelentes sanitarios que hay en España, el Sistema no apostara por la vida". Que casi te "dijeran que no te compliques", ha abundado antes de sostener con orgullo: "Nosotros decidimos complicarnos la vida y después de estar 4 meses en la UCI, Pablo (su hijo) está fenomenal".

En esa misma línea, el líder popular ha dicho que no juzga a quién "no apuesta por ese riesgo", pero cree que, por ejemplo, "debe haber una alternativa a la eutanasia". Sin embargo, a su juicio, muchos partidos no consideran lo mismo porque "los cuidados paliativos son muy caros".

Sobre Cataluña, ETA... y la felicidad

La entrevista ha tocado muchos palos y uno de ellos ha sido la cuestión catalana. "¿Crees que los calvos catalanes como yo somos de fiar"?, preguntaba esta vez Jordi. "Totalmente, pero no solo los calvos sino todos los catalanes", reconocía entre risas Casado. "Barcelona molaba mucho", ha añadido citando las Olimpiadas o los musicales como ejemplos, pero "se la ha cargado el nacionalismo", ha lamentado. Para solucionarlo, el líder del PP, cree que hay que hacer "una agenda de reencuentro con la ley y la concordia" que aborde "la mala gestión de la sociedad catalana.

Tras esto, Jordi le ha preguntado cómo definiría el concepto de felicidad y Casado- barriendo para su terreno- ha respondido diciendo que "la felicidad es dar más de lo que recibes, como la política que es una vocación de servicio público para mejorar la vida de la gente".

Para terminar, el propio Jordi ha querido homenajear a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA en 1997 y motivo que ambos han dicho tener en común. "A ambos nos marcó de por vida, que en paz descanse", ha espetado el entrevistador. Por su parte, Casado ha confesado que el caso del joven de Ermua le llevó a interesarse por la política cuando todavía era adolescente y ha criticado que años después "los asesinos de Miguel Ángel sean nombrados dirigentes de un partido político que pacta con el Gobierno".

Antes de despedirse, Casado se ha comprometido a dar mayor visibilidad a la enfermedad "cuando llegue al gobierno" y ha alabado la labor de activismo y la actitud de Jordi frente a la vida: "Eres la ilusión de mucha gente y un orgullo para España", ha concluido.