Puig alegará ante el Gobierno por su propuesta para reformar la financiación

La Generalitat alegará ante el Ejecutivo central por su borrador de reforma del modelo de financiación autonómica al entender que esta propuesta no es suficiente para solucionar la infrafinanciación valenciana. El Gobierno del Botànic ha hecho suyo el informe de los expertos presentado este miércoles, que pide enmendar el borrador en cinco grandes áreas. Entre ellas se incluye la reclamación de que el nuevo modelo se base en el criterio de población ajustada sin disfunciones, la reivindicación de la deuda histórica acumulada en los últimos años y la propuesta de que incluya la cogobernanza fiscal entre administraciones.

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha convocado a la Plataforma por una Financiación Justa, en la que están partidos políticos, agentes sociales y sociedad civil, para dar a conocer a sus representantes las conclusiones del informe y para pedirles, y a la vez escenificar, unidad en el proceso.

Puig ha pedido la cohesión de todas las fuerzas políticas en la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica para lograr "el gran acuerdo de una España justa" y que, hasta que haya nuevo modelo, se aplique con urgencia un fondo de nivelación transitorio, efectivo ya este año.

"Queremos equidad, no privilegios; queremos transparencia, no discrecionalidad; queremos suficiencia dinámica, no rigidez; queremos compensación de la deuda, no olvido; queremos, en una palabra, justicia", ha afirmado Puig, quien ha destacado que esta es "una reivindicación de toda la sociedad valenciana" y de todos los partidos.

El president ha asegurado que los valencianos van a "trabajar intensamente por un acuerdo", y ha ha añadido que espera "esa misma actitud de rigor, empatía y voluntad de una España justa en el resto de territorios y en todos los grupos del Congreso de los Diputados".

Cinco grandes demandas

El jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado que las alegaciones valencianas han sido elaboradas "con voluntad constructiva" e incorporan cinco grandes demandas.

La primera es que en la población ajustada desaparezcan los "fondos discrecionales que impiden de facto un reparto justo" y se eliminen las variables "no poblacionales", pues están "injustificadas y generan asimetrías inaceptables".

En segundo lugar, la Generalitat propone cambios técnicos para recalcular las variables. Para ello, plantea que en sanidad, se utilice la población de derecho por tramos de edad, en lugar de la población protegida y que en educación se incluya la totalidad de la población de 0 a 17 años.

En tercer lugar, reclama que el nuevo sistema de financiación "tenga suficiencia, es decir, que garantice la financiación de la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de funciones y que también se adapte según la evolución de la población".

En cuarto lugar, insta a "una redistribución más eficiente de los recursos entre la Administración central, autonómica y local".

Finalmente, solicita que el nuevo modelo incluya "una solución para la deuda autonómica derivada de tantos años de infrafinanciación", ya que según Puig se tiene que compensar a las autonomías que han "perdido recursos de manera injusta", y hacerlo con un mecanismo "transparente, objetivo y justificado".

Reacciones de los partidos

Desde los partidos del pacto del Botànic que dan apoyo al Consell (PSPV, Compromís y UP) se han mostrado satisfechos con las conclusiones del informe porque, según han expuesto, encajan con sus demandas, aunque han afirmado que tienen que estudiarlo a fondo.

Por lo que respecta a la oposición, el PP sostiene que el informe le gusta porque incluye propuestas suyas, Ciudadanos ha cuestionado la "voluntad política" del Gobierno central y Vox duda de que sirva para conseguir el objetivo de fondo.