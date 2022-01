El 60% no ve a los partidos tradicionales capaces de arreglar los problemas de la España rural

El debate sobre las macrogranjas y las próximas elecciones en Castilla y León ha vuelto a poner de actualidad los problemas de la España rural. Y, según los resultados del último sondeo del Instituto DYM para 20minutos,el 60,8% de los españoles cree que los partidos políticos actuales no están capacitados para solucionarlos, por lo que ven necesario que surjan formaciones vinculadas a la España rural. Solo el 23,9% de los encuestados opina que con los partidos actuales es suficiente para solventar estos problemas, mientras que el 15,2% restante no se pronuncia.

Además, preguntados por si creen que existe discriminación entre el mundo rural y las zonas urbanas y costeras, el 70,9% de ellos respondió que sí, una opinión que goza de amplio consenso entre los votantes de todas las fuerzas políticas.

Sobre la polémica de las macrogranjas, más de la mitad de los españoles creen que Pedro Sánchez debió haber cesado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, a raíz de sus declaraciones sobre estos negocios y la calidad de la carne que producen. Según ese mismo sondeo, el 53% de los encuestados se manifestó a favor de destituir al ministro. Por su parte, otro 31,8% opinó que no era necesario, mientras que el 15,2% restante no se pronunció.

Las tesis a favor del cese Garzón en este sondeo -realizado entre el 19 y el 23 de enero, dos semanas después de la polémica- son mayoritarias entre los votantes del PP (82,4% a favor), Vox (82,4%) y Ciudadanos (71,4%) y minoría entre los de Unidas Podemos (21,5%).

Al margen de si el ministro debió ser destituido o no, la mayoría de los españoles no comparte sus declaraciones. Así, un 53,6% de los encuestados se mostró muy o bastante en desacuerdo con sus afirmaciones –Garzón dijo textualmente que las macrogranjas "no son sostenibles" y que "contaminan el suelo, el agua y exportan carne de baja calidad de animales maltratados"– y solo un 22,3% las respaldó. El 20,1% restante no se posicionó.

Solo los votantes de Unidas Podemos se identificaron con las declaraciones del ministro de Consumo. El 60,7% de quienes votaron a esta formación política en las pasadas elecciones estaba muy o bastante de acuerdo con ellas, frente a solo un 28,7% entre los votantes del PSOE. Por contra, entre los electores de centro y derecha el rechazo fue mayoritario, con porcentajes superiores al 70%.

Además, los encuestados creen que el PP y Vox han sido los partidos que mejor han sabido capitalizar la polémica de la carne para sus intereses: un 51,3% de ellos señaló que el debate favoreció al PP y un 46,9% a Vox. Entre los perjudicados, los españoles señalaron al Gobierno –el 73,3% cree que ha salido perjudicado– y al PSOE (68,1%), por encima de Unidas Podemos (58,5%), la coalición a la que pertenece Garzón.