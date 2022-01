La jutgessa que investiga Zaplana prorroga la instrucció 6 mesos: "No hi ha major interés que arribar a la veritat

La titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València ha dictat aquest dimecres un acte, al que ha tingut accés Europa Press, en el qual ordena continuar la investigació i recalca l'interés per "arribar a la veritat".

La magistrada ja havia proposat la pròrroga de les actuacions sobre el suposat pagament de les comissions rebudes per les adjudicacions del servici d'ITV i el Pla Eòlic Valencià en un escrit previ, alguna cosa al que s'havien oposat la majoria de les defenses, inclosa la d'Eduardo Zaplana.

En la seua resolució de hui, la jutgessa defèn el procés d'investigació i rebutja que hi haja dilacions injustificables tal com havia expressat alguna de les parts, al mateix temps que defèn que al seu parer no es pot donar per finalitzada la instrucció, doncs falta analitzar -per ella i per la UCO- documentació intervinguda a l'exconseller Fernando Castelló i la contestació a diversos requeriments emesos.

Així mateix, recorda el volum de la documentació que forma part de la causa, molta d'ella de caràcter bancari, que ha fet que es generen dades que fan necessari seguir treballant sobre ells, i el resultat del qual "pot sustentar no només l'acusació sinó també la defensa", recorda la magistrada, que apunta que el cas no és l'únic que es tracta en el jutjat ni per part de la UCO. En aquesta línia, no accepta que es valore com a "esbiaixat i erroni" l'anàlisi de la documentació.

Esgrimeix també que només quan es finalitze l'anàlisi de la informació es pot fer necessària la pràctica de diligències que puguen portar també a mantindre en la causa a un o diversos investigats o a excloure'ls de la mateixa. "No havent-hi major interés que arribar a la veritat de l'esdevingut i a la participació o no en els fets dels investigats", assevera.