Tonet Ferrer torna a posar-se darrere de la càmera amb el curt de suspens 'La caja'

La presentació del curt es durà a terme en la Sala SGAE Centre Cultural de València a les 18.30 hores. L'entrada és gratuïta, però atenent al protocol contra la covid-19, és imprescindible confirmar assistència enviant un correu electrònic a dgrau@sgae.es.

Amb les populars actrius Lucía Ramos ('Centro médico', 'Física o química' y 'Señor, dame paciencia', entre altres èxits per a la televisió) i Rebeca Artal-Dato ('Señoras del (h)AMPA' o 'Els Bíters'), el curtmetratge 'La caja' ha sigut escrit i dirigit per Tonet Ferrer.

"Portava cinc anys sense posar-me darrere d'una càmera, perquè m'havia centrat més en el món del teatre, però em venia de gust tornar a rodar i, molt especialment, a un gènere que m'agrada molt com a espectador, però encara més com a director: el suspens", explica el cineasta valencià.

"És la història de dos amigues unides per un fatídic succés que va marcar les seues vides per sempre i del que és molt complicat escapar. I fins a ací, com a molt, es pot explicar", diu Ferrer.

Tonet Ferrer (València, 1985) es dedica a explicar històries, des d'un escenari teatral o, al capdavant de la seua productora Teaser Films, davant la pantalla d'una càmera de cinema.

A més, és el creador i director del Seminari d'Interpretació La Encina Teatro, i imparteix també tallers d'Interpretació davant la càmera i Direcció de cinema.

Per a la televisió ha realitzat projectes com el documental 'En huelga: el negocio del hambre' (en el qual va comptar amb la participació de Mercedes Milá, Risto Mejide, Jesús Vázquez i Diego el Cigala, entre uns altres), el capítol pilot de la sèrie de televisió 'Fatum' (amb Carlos Bardem, Loles León o Sergio Caballero en el seu elenc) i els curtmetratges 'El carnicero' i 'Dieciocho'.

Com a dramaturg i director teatral ha firmat diverses peces musicals: 'Piensa en rosa', 'Bernarda, el musical' o 'La vida empieza hoy'. Amb aquesta última, Ferrer es va alçar amb el Premi del Públic en la XXIV edició dels Premis Max de les Arts Escèniques.