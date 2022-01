UGT recorre l'orde per a les oposicions a 1.228 places docents i emplaça Marzà a "rectificar"

L'organització recalca, en un comunicat, que és "l'únic sindicat que hem pres aquesta decisió tan important després de valorar les demandes i exigències de la nostra afiliació i del conjunt del professorat valencià".

Amb aquesta mesura, el sindicat insta formalment el conseller d'Educació, Vicent Marzá, al fet que "reconsidere la decisió que s'ha pres, que limita l'oferta de places a menys de la meitat de les compromeses (1.228 enfront de les 2.500 compromeses)".

A més, afigen, "utilitza el sistema de proves ordinari, sense esperar el sistema de proves extraordinari i més beneficiós per als opositors i les opositores, especialment per a aquells que ja són funcionaris i funcionàries docents interins i interines, que publicarà de manera imminent el Govern, en desenvolupament i aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública".

UGT recorda que aquesta llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública estableix el termini de tres anys (2022, 2023 i 2024), per a executar les mesures que en ella es contenen i que passen per un sistema d'oposicions especials i de concurs de mèrits excepcional.

Per tant, des d'UGT Ensenyament PV creuen que és "urgent i necessari que enguany 2022 també s'aprofite i utilitze per a complir amb els objectius previstos en la llei, utilitzant també els instruments que la mateixa contempla, i es convoquen les oposicions docents amb els beneficis que ens aporta aquesta nova legislació".

UGT també ha convocat concentracions de protesta davant la pròpia Conselleria d'Educació i les direccions territorials d'Educació d'Alacant i Castelló, el pròxim dia 4 de febrer, a les 12.00 hores.