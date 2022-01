LoveYoli se somete a un "cambio de 'look' radical" y se lo enseña a su novio, Jorge Moreno: "Me recuerdas a tu madre"

LoveYoli está dispuesta a dar un cambio a su vida. Tras pasar por malos momentos por perder al bebé que esperaba, la exconcursante de GH 15 puso tierra de por medio junto a su novio, Jorge Moreno, y se fueron de viaje a Roma para cambiar de aires.

Ahora, la albaceteña, que colabora actualmente en el debate de Secret Story los domingos, ha decidido también hacerse un cambio a nivel físico y pasar por la peluquería para lucir un nuevo peinado.

"¡Estoy loca! Me voy a hacer un cambio de look. Estoy nerviosa, no sé si me voy a arrepentir", dijo en su canal de Mtmad. "Es el momento de tirar para delante, de evolucionar y de cambiar todos los aspectos de mi vida".

"No tengo ni idea de lo que me voy a hacer, vengo un poco a la aventura", explicó, a la entrada de la peluquería de Valencia, donde vive con su pareja. "Sé que me voy a hacer un cambio radical, un cambio de look que me apetecía por mi gran crecimiento personal, pero voy a dejarme un poco asesorar".

Tras cortarse y tintarse el pelo y dejarse flequillo recto, se marchó más que contenta del local camino a su casa, donde le enseñaría a Jorge Moreno su nuevo aspecto por sorpresa, ya que él no sabía que iba a ir a la peluquería.

LoveYoli y su novio, Jorge Moreno. MEDIASET

"Está muy bien, pero es que te veo rara con el flequillo", opinó su novio, casi paralizado al verla. "Me recuerdas un poco a tu madre. Tu madre lleva el flequillo de lado, y tú recto, pero me recuerdas a ella".

"A mí el estilo de antes me gustaba mucho, pero estás guapa con todo lo que te pongas", le dijo después.