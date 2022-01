Justícia i el TSCV aproven el pla per a crear 13 jutjats especialitzats en violència masclista

En una reunió copresidida per la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, i la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, l'òrgan de coordinació de les dos institucions ha donat el seu vistiplau a un pla que preveu la creació de 13 jutjats amb competències exclusives en aquesta matèria entre aquest any i 2024: quatre a Alacant, set a València i dos a Castelló, així com la reagrupació d'altres 16, segons han detallat el TSJCV i la Generalitat en un comunicat.

La proposta d'ampliació i reorganització de la planta judicial, que requereix de l'aprovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Ministeri de Justícia, redundarà en "una resposta més àgil i especialitzada i una millora en l'atenció a les víctimes".

A més, ha destacat que se situa en la línia de les directrius fixades per l'Observatori del CGPJ, que recentment ha demanat una reforma de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, d'acord amb el Conveni d'Istanbul, perquè els jutjats especialitzats assumisquen també les agressions sexuals comeses contra les dones encara que els seus agressors no siguen o hagen sigut les seues parelles.

EL PLA

Amb l'execució d'aquest pla, es passaria dels 16 jutjats VSM actuals que hi ha a les tres províncies -set a Alacant, set a València i dos a Castelló- a 29 entre els agrupats i els de nova creació per a donar cobertura en els 36 partits judicials de la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta proposta, els 29 jutjats dedicats en exclusiva a la Violència de Gènere farien que la Comunitat Valenciana comptara amb el 23 per cent dels jutjats VSM de tota Espanya (hi ha 118) enfront del 13 per cent actual.

En concret, la primera fase del pla preveu per a 2022 la creació del Jutjat de Violència sobre la Dona número 5 de València i l'agrupació als jutjats exclusius de València dels casos tramitats en els partits judicials de Mislata i Quart de Poblet.

També contempla la creació del primer jutjat exclusiu d'Alzira, que assumiria els assumptes d'aquesta demarcació i de la de Carlet, la constitució d'un jutjat exclusiu a Sueca, al que es derivarien els assumptes de violència de Catarroja, i l'agrupació dels partits judicials de Torrent i Picassent, d'una banda, i els de Paterna i Montcada, per un altre.

A Alacant, està prevista en aquesta primera fase la creació del tercer jutjat exclusiu en la capital, que d'aquesta manera absorbiria els casos de violència de gènere del partit judicial de Sant Vicent del Raspeig, la creació d'un segon jutjat a Elx, amb l'agrupació de la demarcació de Novelda, i l'agrupació dels partits de Benidorm i la Vila Joiosa.

La segona fase de la proposta, per a 2023, contempla la creació del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Sagunt, que assumiria també els assumptes d'aquesta matèria de la demarcació de Massamagrell, i la constitució d'un jutjat exclusiu que assumiria les causes de violència de gènere dels partits judicials d'Elda i Villena.

Finalment, la tercera fase del pla, a desenvolupar en 2024, preveu la creació de jutjats exclusius, els primers, a Vinaròs, Llíria i Requena, així com la del Jutjat de Violència sobre la Dona 1 d'Alcoi, que assumiria també els assumptes de violència de gènere dels jutjats d'Ibi, i la constitució d'un jutjat exclusiu de Xàtiva a la qual es derivarien els casos dels jutjats d'Ontiyent.

REFORÇ DE LA PLANTILLA

D'altra banda, la consellera de Justícia ha indicat que la Generalitat destinarà 9,5 milions d'euros per a reforçar tots els òrgans judicials de la Comunitat de manera que, al llarg de 2022, comptaran amb "500 professionals més que donaran suport tant de forma puntual com a través de reforços transversals que reforçaran a les diferents jurisdiccions", ha assenyalat.

A més, Bravo ha explicat que "es treballaran de forma conjunta amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i la Sala de Govern en un pla específic per a reforçar les jurisdiccions civils i del Social, en ser més afectades per la suspensió de procediments com a conseqüència de la pandèmia".

La consellera ha destacat "l'esforç pressupostari de la Conselleria en matèria de personal per a enguany, en el qual la Generalitat dedicarà 253 milions d'euros, és a dir, un set per cent més que en 2021 i un 46% si es compara amb l'any 2015, la qual cosa ha permès multiplicar per deu la dotació de personal de reforç".

De la partida pressupostària de 9,5 milions per a reforços, al voltant de dos milions es dedicaran al reforç de la dotació de personal dels tres jutjats COVID i les jurisdiccions més afectades, que són les socials i El Mercantil.

L'increment inclou també la creació de noves places com la dels pèrits experts en comptabilitat i finances de suport a la Fiscalia, mèdics forenses, psicòlegs i treballadors socials per als servicis d'atenció a les víctimes del delicte i, especialment a les de violència de gènere a través de les Unitats d'Atenció Social, les Unitats de Valoració Forense Integral i la Xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte.

A aquesta dotació cal sumar els 1,5 milions que es dedicaran a dotar del personal necessari als nous jutjats que entren en funcionament enguany. A més, es crearan les Unitats Transversals en cadascun dels 36 partits judicials.

Així mateix, la Comissió Mixta TSJCV-Generalitat ha aprovat la proposta de creació de les següents noves unitats judicials: Jutjat de Primera Instància i Instrucció 7 de Sagunt; Jutjat penal 11 d'Alacant, amb competència exclusiva en violència de gènere; Jutjat del Contenciós-Administratiu 2 d'Elx, Jutjat de Primera Instància i Instrucció 6 de Nules i els jutjats de Primera Instància i Instrucció 4 de Quart de Poblet i 5 de Carlet.