Barcala espera que los presupuestos se aprueben "lo antes posible" en pleno extraordinario

También ha señalado que ha arrancado el período de enmiendas a las cuentas, que alcanzan para este año los 313 millones, y que éstas se tramitarán y resolverán en la Comisión de Hacienda que dé luz verde al proyecto que se llevará a la sesión extraordinaria.

Así lo ha indicado el primer edil en declaraciones a los medios a las puertas del Ayuntamiento preguntado por los plazos que seguirá ahora el anteproyecto de las cuentas. "Nuestra intención es que vaya a un pleno lo antes posible, las fechas nos dan para poder hacer un pleno extraordinario y no esperar al pleno de febrero", ha explicado.

Del mismo modo, Barcala ha insistido en que el equipo de gobierno "no tiene ningún problema" en escuchar las alegaciones de la oposición: "Desde siempre han estado abiertas las puertas de las concejalías de Economía y Hacienda".

"Respecto a los contactos con la oposición, no tenemos ningún problema, no solo para recibir todas las propuestas realizadas, sino para que ahora mismo cualquiera de los grupos que tenga interés en ver cómo se han contemplado alguna de sus propuestas para para articularla, no tienes más que llamar a la concejala y ponerse en contacto con ella para poder poder hacerlo sin ningún problema", ha zanjado Barcala.