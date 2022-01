L'Audiència de València rebutja que Diana Morant i Toni Gaspar declaren com a testimonis en el cas Alqueria

En concret, en aquesta causa es troben processats Jorge Rodríguez i 14 investigats més per les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública de la Diputació de València Divalterra.

En un acte de 24 de gener avançat aquest dimecres per les Províncies i consultat per Europa Press, l'Audiència es pronuncia sobre les peticions de les parts -Fiscal i les acusacions populars d'Acció Cívica contra la Corrupció i el PP, d'una banda, i les defenses per un altre- per a incloure diverses declaracions i pericials.

Es dona la circumstància que tant el Partit Popular en la Diputació de València com algunes defenses, entre elles les de l'expresident Jorge Rodríguez, havien demanat la compareixença com a testimonis en el juí de Diana Morant i Toni Gaspar. L'Audiència ho rebutja en considerar que el seu testimoni és "irrellevant".

Tampoc s'accepten les testificals, per la mateixa raó, de la vicepresidenta de la corporació, Maria Josep Amigó, l'exdiputada i actual consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, o l'exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, entre uns altres.