L'Oficina del Dret a l'Habitatge frena 41 desnonaments en els seus primers tres mesos en marxa

A més, ha gestionat huit reubicacions, 19 mediacions entre propietaris i habitants, 174 assistències a advocats d'ofici, 30 inscripcions al registre de l'Entitat valenciana d'habitatge i sòl de persones que no poden fer-ho de manera autònoma, 151 comunicacions amb els jutjats i 108 enviaments d'informes de vulnerabilitat a jutjats en el marc de procediments judicials, ha detallat el consistori en un comunicat.

Els districtes més afectats per aquestes problemàtiques d'habitatge ateses a l'oficina són els de Poblats Marítims, Quatre Carreres, Els Orriols, Jesús, Patraix, Olivereta i La Saïdia.

De les 372 assessories presencials realitzades durant aquest temps, 211 han sigut usuàries dones i 107 usuaris homes. Els problemes més habituals que han arribat són entitats bancàries o fons d'inversió que no volen renovar el lloguer o proposen un increment del mateix que les persones llogateres no poden assumir.

En eixe sentit, la regidora Isabel Lozano ha explicat que "es confirmen algunes de les amenaces" ja detectades pel consistori, com que quasi el 30 per cent de les persones que acudeixen a l'oficina tenen situacions de dificultat per a pagar el lloguer en el cas dels contractes amb particulars.

A més, el 22% tenen a veure amb els lloguers no renovats o les pujades inassolibles del lloguer per a les famílies en el cas dels contractes amb les entitats bancàries o fons voltor.

"PRÀCTIQUES AGRESSIVES" D'ENTITATS I FONS

Així, Lozano ha criticat que les entitats financeres i els fons voltor tenen una gran responsabilitat en aquestes situacions i ha denunciat les seues "pràctiques agressives cap a la ciutadania".

L'edil ha assegurat que el govern municipal assisteix "amb preocupació" a aquesta realitat i, per açò, la Regidoria d'Habitatge ha plantejat "fer juntament amb la delegació d'Urbanisme una moratòria perquè no es puguen donar les situacions d'expulsió del veïnat que estem veient quan es compra un edifici residencial per a dedicar-ho a altres usos".

Des de l'Oficina pel Dret a l'Habitatge posen com a exemple 'Promontoria Coliseum', una Real State que gestiona propietats del Banc Sabadell, "amb el qual no ha resultat possible cap tipus de mediació amb l'Ajuntament de València", assenyala el consistori.

Finalment, l'Oficina ha començat també un servici d'investigació de lloguers assequibles per a les persones usuàries del servici que ha començat a funcionar ja.