La Ordenanza de Movilidad que aprobó el equipo de Almeida el pasado 13 de septiembre concede, como lo hacía la anterior norma, ventajas a ciertos vehículos que estacionan en zonas de parquímetro. Siempre y cuando se encuentren en un 'ámbito diferenciado'. Esto son aquellos espacios territoriales cuyas plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) requieren una regulación diferenciada en atención a las razones de interés general que motivan su creación y delimitación, como son los socio-sanitarios.

Ejemplo de ello son las plazas ubicadas en el entorno del Hospital La Paz (Fuencarral-El Pardo), que desde hace unos meses se han teñido de color rojiblanco para indicar que es zona exclusiva para quienes necesiten acudir rápidamente al hospital.

¿Cuántas zonas hay en Madrid?

Por el momento, el único ámbito socio-sanitario existente es el del entorno del hospital La Paz. Las plazas se encuentran en un tramo de la calle Arzobispo Morcillo, en la calle de Pedro Rico hasta el puente Virgen de Begoña.

¿Quién puede estacionar en esas plazas?

Cualquier usuario y cualquier vehículo siempre que tenga etiqueta medioambiental. Es decir, quedan exentos los más contaminantes.

¿Cómo se justifica que el motivo era ir al hospital?

El conductor que aparque en esta zona reservada para pacientes y familiares del hospital no tiene que aportar ninguna justificación. Por eso, el plazo máximo es para estacionar es de 4 horas.

¿Cuál es el precio?

La tarifa es reducida, aunque no quedan exentos de pagar la tarifa SER dinámica. Si estaciona 20 min (mínimo) son 0,20 euros; 30 min son 0,30 euros; 1 hora son 0,60 euros; 1.30 horas son 0,90 euros; 2 horas son 1,20 euros; 2.30 horas son 1,55 euros; 3 horas son 1,85 euros; 3.30 horas son 2,20 euros y 4 horas (máximo) son 2,75 euros.

¿Desde cuándo están esas plazas?

Aunque las pintadas sean recientes, lo cierto es que estas líneas se marcaron en el verano de 2006, solo que en lugar de en colores en rojiblanco se usó el naranja y azul, lo que creaba confusión. Y es que antes se utilizaba ese mismo color (azul y naranja) para la Larga Estancia y para el ámbito Sanitario. Para evitar confusiones, la actual área de Borja Carabante ha repintado la actual zona socio-sanitaria del hospital La Paz en rojos y blancos, informa Medio Ambiente y Movilidad a 20minutos.

Un coche aparca en la nueva zona reservada. Jorge París

¿Por qué no se ha extendido en estos años a más hospitales?

Según indican las fuentes municipales, desde 2006 no se ha solicitado por ningún otro hospital, a excepción del Niño Jesús (Retiro) en cuyo caso "no cumplía las condiciones necesarias de trama urbana". Pues se encontraba fuera de zonas céntricas donde no existen residentes ni actividades comerciales con necesidades específicas de estacionamiento.

¿Se ampliará a más zonas?

Por el momento "no hay zonas en estudio", ya que el Ayuntamiento solo valora nuevas ubicaciones cuando hay una solicitud específica.