La sexta ola lleva días dando señales de que empieza a estabilizarse en España, pero con un comportamiento muy distinto al que se registró en Sudáfrica el pasado mes de diciembre. El país africano fue el primero en el que se detectó la variante ómicron que puso de nuevo patas arriba la pandemia en todo el mundo y muchos ojos miraban lo que ocurrió allí como ejemplo de lo que sucedería después en Europa.

La tesis era que si en Sudáfrica los contagios aumentaron al mismo ritmo vertiginoso al que después bajaron, en España ocurriría algo parecido. Sin embargo, las bajadas de contagios que se están produciendo de forma general desde hace días reflejan una pendiente mucho menos pronunciada, algo que expertos en Salud Pública explican en el hecho de que España no puede compararse con Sudáfrica, sino con otros países de su entorno, como Portugal, Italia o Reino Unido donde, donde ha empezado, la caída de los casos está siendo menos pronunciada.

Poco a poco, la incidencia acumulada va descendiendo en España, que ha pasado de 3.397 casos por 100.000 habitantes a 3.267 en una semana y media y, con ella, el número de casos. Los datos indican que ya se podría haber superado el pico de contagios, pero las gráficas muestran que la fase de estabilización en la que ya parece que está el país dibuja una curva descendiente mucho menos pronunciada de la que ofreció Sudáfrica antes de Navidad, cuando empezó a superar los efectos de la variante ómicron.

Los últimos datos disponibles, de este miércoles, reflejan una incidencia acumulada de 3.194 y 52.034 casos nuevos en las últimas 24 horas y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha referido a un "descenso suave, tras semanas de crecimiento", que se observa "con distintas magnitudes en todos los grupos de edad, salvo en los menores de 12 años". Desde el Ministerio se constata que la curva ya ha empezado a bajar y, aunque lo deseable es que hubiera una "bajada en rápel", como ha ocurrido en Sudáfrica, todavía hay que ver cómo es esa caída de la curva.

Caída de la curva de contagios en España en las últimas semanas, por grupos de edad. Ministerio de Sanidad

Desde hace una semana, los contagios han ido cayendo a razón de varios miles diarios. El miércoles pasado, 19 de enero, se notificaron 60.025 más que el día anterior y de ahí fueron cayendo a 55.000 al día siguiente y 53.606 el viernes. Con el inicio de la semana y los desajustes que se producen todos los fines de semana, el lunes se notificaron 27.248 nuevos contagios, que pasaron a más de 61.000 el martes.

Con esta evolución, Gobierno y comunidades ya empiezan a hacer balance de cómo está empezando a descender la curva de la sexta ola. El martes, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó que la pandemia se encuentra en "momento de aplanamiento", aunque con una incidencia acumulada todavía muy elevada, de 3.381.

También las comunidades empiezan a hacer sus cálculos, de forma desigual, sobre si el aterrizaje de la sexta ola tiene o no algo que ver con la esperanza que creó la pendiente tan pronunciada de Sudáfrica.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no descartó hace unos días que pueda suceder una "caída abrupta", dado que destacó que los contagios de ómicron en la región aumentaron a un ritmo de 100 y 150 puntos diarios ahora descienden de 100 en 100.

La consejera vasca de Sanidad, Gotzone Sagardui, no pudo dibujar un panorama tan optimista al afirmar que Euskadi está en situación de "descenso lento", con todavía "muchos contagios". El índice de reproducción, dijo, sigue todavía por debajo de 1, lo que indica una tendencia a la baja porque una persona no contagia ni siquiera a otra, pero está aumentando.

Descenso de los contagios en Sudáfrica a finales de diciembre. Our World in Data.

Lo que está claro es que la evolución dista mucho de la que se dio en Sudáfrica en diciembre, cuando este país empezó a remontar tras alcanzar el pico de la sexta ola, motivada por la variante ómicron que se detectó allí por por primera vez. Entonces, el país surafricano registró descensos semanales de contagios del 30%, por ejemplo de los 90.000 que se registraron en la semana del 25 de diciembre y los 128.000 que hubo en la semana previa. Así, se dibujó una pendiente casi tan pronunciada como cuando los casos habían empezado a aumentar semanas antes.

De la misma manera que Sudáfrica provocó el pánico en noviembre al convertirse en el foco de una nueva y muy contagiosa variante de la Covid, la manera en la que semanas después los casos empezaron a caer lo convirtió en la esperanza de que en el resto del mundo pudiera ocurrir algo semejante.

Sin embargo, expertos españoles en Salud Pública advierten de que Sudáfrica no debe considerarse la guía para determinar qué podrá suceder en España, porque aquí ya no se han tomado decisiones tan drásticas como allí para frenar la sexta ola o porque no es comparable el grado de secuenciación de los contagios a un lado y otro del ecuador.

En su lugar, España debe mirarse en lo que ocurre -u ocurrirá- en otros países europeos donde todavía no se ha alcanzado el pico de contagios o donde, tras descender, estos han vuelto a repuntar, como ocurre por días en España.

Evolución de los contagios en el Reino Unido. Reuters

Según apuntan, ahora mismo el caso más similar, aunque con particularidades, sería Reino Unido, si bien son buenas también las comparaciones de lo que ocurre en Portugal o Francia, que son países donde los casos siguen todavía al alza y no ha empezado todavía a dibujarse una tendencia descendiente. O Italia, donde su Ministerio de Sanidad reporta estos días que los datos muestran "una estabilización de la incidencia".