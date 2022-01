Els experts creuen que l'esborrany del Govern "no és suficient" per a solucionar l'infrafinançament valencià

Així ho arrepleguen les conclusions que els tècnics han presentat aquest dimecres a la comissió mixta en Les Corts i a la Plataforma per un Finançament Just en la Generalitat, a uns dies que acabe el dilluns 31 el termini perquè les autonomies presenten al·legacions a l''esquelet' del Govern.

En l'informe, els experts adverteixen que l'esborrany d'Hisenda i el seu plantejament de la població ajustada "no garanteix la solució dels problemes d'infrafinançament de la Comunitat, ja que amb alguns dels indicadors que es contemplen amb escàs fonament podria mantindre's un finançament per habitant allunyat de la mitjana i de les comunitats millor finançades".

Aposten així per eliminar els fons del sistema de finançament que provoquen "el major allunyament de la mitjana de la Comunitat" i que tots els recursos es distribuïsquen sobre la base de la població ajustada. També insisteixen a demanar un fons d'anivellament transitori en 2022 fins que arribe la "inajornable" reforma, un mecanisme transparent per a compensar el deute històric a les CCAA infrafinançades i que el Govern garantisca la suficiència financera per a mantindre l'Estat del Benestar.

PUIG ASSUMEIX LES CONCLUSIONS I DEMANA UNITAT

Després de conéixer les conclusions, a través d'una declaració institucional, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que les assumiran en les al·legacions que enviaran al Ministeri i ha demanat "unitat de negociació" dels partits polítics per a aconseguir "el gran acord d'una Espanya justa".

Puig, també líder del PSPV, ha exigit l'aplicació urgent del fons d'anivellament, que el nou model elimine les variables no poblacionals i garantisca la suficiència per a no quedar "obsolet" en uns anys, que hi haja més participació de les CCAA en els impostos i que la compensació del deute siga de manera objectiva.

Segons ha explicat, la Generalitat proposa canvis tècnics per a recalcular les variables en el nou model. En sanitat, utilitzar la població de dret per trams d'edat en lloc de la protegida; en educació, incloure tota la població de 0 a 17 anys, i en servicis socials incorporar la població depenent de menys de 65 anys i ajustar aquesta variable a la despesa real.

En la reunió amb la plataforma també ha participat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, qui prèviament ha destacat que les al·legacions són fruit de la unitat i el "rigor" per a allunyar "qualsevol mirada partidista". Una unitat que veu més important que el contingut del document, on ha garantit que s'han realitzat revisions "amb total llibertat".

Soler ha recordat que queden "molts mesos per a estudiar-ho", de cara a la futura negociació de la reforma, i ha confiat que el document d'al·legacions "s'envie a Madrid tal com està", ja que el comité d'experts que assessora a la Generalitat en aquesta matèria es va constituir en 2013 i té "totes les garanties".

El també socialista José Muñoz ha valorat les conclusions com un bon punt de partida i ha garantit que vetlaran perquè prime el criteri de població ajustada, per al que ha demanat la col·laboració de la resta dels partits. Ha reconegut que estan "preocupats" per declaracions com les de Pablo Casado en defendre un model "totalment diferent", per la qual cosa ha demanat la col·laboració del PP.

De Compromís, la coportaveu Àgueda Micó ha defès que "toca continuar amb la pressió" als diputats nacionals perquè donen el seu suport a una reforma basada en la proposta valenciana. La seua portaveu adjunta en Les Corts Aitana Mas ha insistit a centrar el debat en la població ajustada i ha reconegut que li agradaria haver rebut l'informe prèviament.

També del Botànic, la síndica d'UP, Pilar Lima, ha exigit que el nou model vaja acompanyat d'una reforma fiscal i compense un deute històric ja "impagable" després de tants anys. La seua companya Estefania Blanes ha demanat que els ajustos de la població ajustada no vagen "en contra" dels interessos valencians i que la negociació no es convertisca en una batalla entre comunitats".

"TOT EL SUPORT" DEL PPCV

Entre l'oposició, el president del PPCV, Carlos Mazón, ha garantit que la proposta explica "amb tot el suport" del seu partit, a falta d'estudiar-la a fons, per al que ha instat el Govern a seguir avant perquè "la pilota torna a estar a la teulada de Pedro Sánchez".

Sobre la postura de Casado, qui va defendre en un míting a Castella i Lleó un model que cobrisca les necessitats de CCAA despoblades, Mazón ha remarcat que està "absolutament d'acord" amb aquest problema, però ha posat l'accent que "ningú en el PP dubta que la situació de la Comunitat Valenciana és un cas excepcional". "No volem vencedors ni vençuts, ja hem estat massa anys en el bàndol dels vençuts", ha afegit.

Com a portaveu 'popular' d'Hisenda, Rubén Ibáñez ha assegurat que els experts donen "un dur colp al Ministeri" i ha tornat a denunciar que el Govern "juga amb les autonomies en el puzle del finançament" i a exigir "que Puig deixe de ser una marioneta de Sánchez".

De Cs, la seua síndica, Ruth Merino, ha avisat que "ja no valen més excuses ni retards" i ha exigit valentia al Govern i que no tarde a convocar a les CCAA. També la diputada Yaneth Giraldo ha dubtat que la ministra, la socialista Mª Jesús Montero, vaja a tindre en compte les al·legacions i tinga "voluntat política", a més de preguntar-se què passarà amb el contingent basc.

SINDICATS I PATRONAL

Entre els agents socials, el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, ha mostrat el seu suport "sense fissures" a les al·legacions i ha destacat que no només se centren en la situació de la Comunitat, sinó que proposen "un sistema més just". Perquè siga realitat ha exigit unanimitat i no "enterbolir" el procés, encara que ha reconegut que no serà fàcil.

Com a secretària de CCOO PV, Ana García ha demanat "altura de mires" tant al Govern com a la resta d'autonomies i ha defès que s'inicie una reforma fiscal a mitjà o llarg termini, a més de destacar que les constants reivindicacions de la plataforma hagen situat el debat en l'agenda nacional.

De la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro ha ressaltat la unitat dels partits i la societat civil i ha insistit que la reforma incloga tant el fons d'anivellament com la compensació del deute valencià vinculat a l'infrafinançament que "ja està prop del 50%".

I per part de Vox, partit que no està integrat en la plataforma, la diputada Llanos Massó ha augurat que les conclusions no serviran per a solucionar l'infrafinançament, ja que ha advertit que la reforma suposarà una pujada d'impostos. Per açò ha avisat que el seu partit no entrarà en "un fals debat que està viciat des de l'origen".