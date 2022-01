L'IVF ofereix préstecs bonificats per a captar inversió de grans empreses industrials i turístiques

La primera línia compta amb finançament de la Direcció general d'Indústria, Energia i Mines de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La segona línia de finançament ha sigut dissenyada en col·laboració amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, segons informa l'administració autonòmica.

Amb aquestes dos noves línies de finançament, l'IVF amplia la seua cartera de productes, que ja inclou diferents línies atenent a la grandària de les empreses i a les necessitats financeres que necessiten cobrir.

Tant en la Línia IVF AFIN Invierte Gran Empresa Turística com en la Línia IVF Gran Empresa Industrial, les empreses poden accedir a préstecs per a finançar projectes que tinguen com finalitat l'ampliació o renovació d'instal·lacions, maquinària i equips, l'adquisició de participacions empresarials o l'adquisició o elaboració pròpia d'actius intangibles.

En tots dos casos, les condicions de finançament oferides són "molt avantatjoses", ha destacat la Generalitat: imports de fins a cinc milions d'euros que poden cobrir fins al 80% de la inversió realitzada, amb terminis de fins a deu anys i fins a dos de manca, i a un tipus d'interés d'Euribor + 1%.

AJUDA DIRECTA DE FINS A UN MILIÓ

Igual que les dos línies de finançament publicades la setmana passada que es dirigien a finançar a persones autònomes i pimes, els productes publicats hui també estan bonificats i compten amb un tram no rembolsable del finançament.

En el cas de la Línia IVF Gran Empresa Industrial aquest tram no reemborsable pot arribar a ser de fins al 10% i en el cas de la Línia IVF AFIN Invierte Gran Empresa Turística, engegada en col·laboració amb Afín-SGR, el percentatge d'ajuda pot aconseguir el 20%.

Per posar un exemple, en una operació de finançament per import de cinc milions a favor d'una Gran Empresa que opere en el sector turístic, el beneficiari únicament haurà de retornar quatre milions d'euros, i obtindria una ajuda per a dur a terme la seua inversió d'un milió d'euros.

Aquests préstecs podran sol·licitar-se a partir de demà i fins al pròxim 1 de juny de 2022 a través de la web de l'IVF on es pot trobar tota la informació detallada d'aquests productes financers.