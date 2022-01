Tonet Ferrer vuelve a ponerse detrás de la cámara con el corto de suspense 'La caja'

La presentación del corto se llevará a cabo en la Sala SGAE Centre Cultural de València a las 18.30 horas. La entrada es gratuita, pero atendiendo al protocolo contra la covid-19, es imprescindible confirmar asistencia enviando un correo electrónico a dgrau@sgae.es.

Con las populares actrices Lucía Ramos ('Centro médico', 'Física o química' y 'Señor, dame paciencia', entre otros éxitos para la televisión) y Rebeca Artal-Dato ('Señoras del (h)AMPA' o 'Els Bíters'), el cortometraje 'La caja' ha sido escrito y dirigido por Tonet Ferrer.

"Llevaba cinco años sin ponerme detrás de una cámara, porque me había centrado más en el mundo del teatro, pero me apetecía volver a rodar y, muy especialmente, a un género que me gusta mucho como espectador, pero todavía más como director: el suspense", explica el cineasta valenciano.

"Es la historia de dos amigas unidas por un fatídico suceso que marcó sus vidas para siempre y del que es muy complicado escapar. Y hasta aquí, como mucho, se puede contar", dice Ferrer.

Tonet Ferrer (València, 1985) se dedica a contar historias, desde un escenario teatral o, al frente de su productora Teaser Films, ante la pantalla de una cámara de cine.

Además, es el creador y director del Seminario de Interpretación La Encina Teatro, e imparte también talleres de Interpretación ante la cámara y Dirección de cine.

Para la televisión ha realizado proyectos como el documental 'En huelga: el negocio del hambre' (en el que contó con la participación de Mercedes Milá, Risto Mejide, Jesús Vázquez y Diego el Cigala, entre otros), el capítulo piloto de la serie de televisión 'Fatum' (con Carlos Bardem, Loles León o Sergio Caballero en su reparto) y los cortometrajes 'El carnicero' y 'Dieciocho'.

Como dramaturgo y director teatral ha firmado diversas piezas musicales: 'Piensa en rosa', 'Bernarda, el musical' o 'La vida empieza hoy'. Con esta última, Ferrer se alzó con el Premio del Público en la XXIV edición de los Premios Max de las Artes Escénicas.