Este martes, Sálvame vivió un momento de tensión entre Anabel Pantoja y Marta Riesco, que habló desde una conexión en directo en Vitoria. Pero, entre este cruce de acusaciones y amenazas legales -que parece que molestaron a El programa de Ana Rosa-, Jorge Javier Vázquez le hizo una propuesta a la reportera.

Mientras el presentador intentaba poner calma entre la nueva novia de Antonio David y la sobrina de Isabel Pantoja, le hizo una oferta de trabajo a la periodista, aunque se desconoce si en broma o en serio.

"Ya estás tardando en venirte a trabajar con nosotros", le dijo el catalán y aclaró que se refería a que lo hiciera en exclusiva, dejando El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho. "Así dejas de levantarte a las 5 de la mañana".

En ese momento, Belén Esteban aseguró que ella no tendría ningún problema con este fichaje: "Yo no soy nadie para decir que aquí no venga a trabajar nadie".

Entonces, la de Paracuellos confesó que ella no ha vetado nunca a nadie, pero sí ha pedido algunas condiciones para acudir al programa: "Yo le he dicho a mis directores que hay con gente con la que no quiero coincidir en plató y les digo que el día que esas personas vienen, a mí no me pongan".

La tertuliana no dijo a quién se refería ni cuándo hizo esta petición, pero, teniendo en cuenta el reciente enfrentamiento que tuvo con Paz Padilla, la humorista podría haber sido una de las que aparezcan en esta lista.