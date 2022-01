Sagunt a Escena obri la recepció de propostes per a la seua edició de 2022

La convocatòria està oberta a qualsevol companyia professional valenciana, estatal o internacional, que tinga un espectacle susceptible de programar-se al festival, tenint en compte tant les característiques específiques de l'espectacle com les dates de celebració del festival, i poden ser ofertes tant per a l'escenari del Teatre Romà com per als diversos espais de carrer.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, en l'edició de 2022 no es programaran espectacles en sala ni espais interiors i es diferencien dos tipus de propostes.

D'una banda estaran els espectacles per al Teatre Romà. En ells es tindrà en compte el valor patrimonial de l'edifici, per la qual cosa es prioritza "el respecte i el diàleg de la proposta tècnica i escenogràfica amb el conjunt patrimonial del Teatre Romà".

D'altra banda, se celebraran espectacles de carrer i itinerants de diferent format i destinats tant a públic familiar com a adults. La temàtica, gènere, durada, idioma i estil seran lliures, encara que es tindran en compte aspectes com la trajectòria artística de la companyia, l'originalitat del contingut, la proposta escènica, la càrrega social, la mirada inclusiva i l'idioma.

No serà requisit indispensable, però es valorarà positivament que es tracte d'estrenes a la Comunitat Valenciana.

La fórmula per a presentar els espectacles per part de les companyies interessades serà mitjançant un qüestionari en línia. El termini per a la presentació de les ofertes és fins al 15 de febrer de 2022, i a partir d'aquestes ofertes es confeccionarà la programació del festival.