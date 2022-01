Isa Pantoja duda que su madre haya echado a Agustín de Cantora: "No me creo la información"

Las aguas parecen estar más bravas que nunca en el clan Pantoja. Los rumores acerca de un enfado entre Isabel y Agustín, que habrían desencadenado en que la tonadillera expulsase de su casa a su hermano, han supuesto una revolución en los demás miembros de la familia.

En la mañana de este miércoles, El programa de Ana Rosa ha contado con la participación de Isa Pantoja, quien ha afirmado: "Supongo que tendrán discusiones, pero no creo que lleguen al punto de que le tenga que echar de Cantora".

La joven ha señalado, además, que en estos momentos, Agustín se ha convertido en el único apoyo cercano con el que cuenta Isabel Pantoja, pues tras el fallecimiento de su madre y la discusión con Kiko Rivera, apenas se relaciona con nadie. No obstante, Isa ha apuntado que "no ha preguntado", ya que no mantiene relación con su tío y no va a molestar a su madre para preguntarle algo así.

Pese a esto, Isa ha comentado que sí conoce la información y cree que Anabel Pantoja, quien ofreció su versión de los hechos en Sálvame, sí ha entablado una conversación con los dos para esclarecer la situación: "La información que ella da es la que le cuentan las personas que están alrededor y los protagonistas".

Isa ha agregado que, pese a la nula relación que mantiene con su tío, ella prefiere que su madre esté siempre "acompañada" por él, quien la cuida durante las "24 horas". Por tanto, "duda" de la veracidad de la información.