Anne Hathaway regresa a su flequillo icónico de 'El diablo viste de Prada' 16 años después

Anne Hathaway nos ha devuelto a 2006 en una de sus últimas fotos de Instagram no solo por llevar un look que habría sido aprobado por la mismísima Miranda Priestly, sino porque ha recuperado el icónico flequillo de Andy Sachs, protagonista y el personaje que interpretó la actriz en El diablo viste de Prada.

En una de sus últimas publicaciones, Hathaway volvió a confiar en Valentino con un mini vestido negro de estampado floral, manga larga y cuello Peter Pan, al que el flequillo robó todo el protagonismo por la nostalgia que provocó en sus seguidores.

Ha sido el estilista Orlando Pita el responsable de devolver al pasado el cabello de la actriz a sus días interpretando a una asistente que se perdía dentro del mundo de la moda en la revista ficticia Runway. Pese a que no es tan poblado como el que llevaba Andy, Hathaway moderniza a su personaje y adapta su look a las tendencias del momento: limpio, ligero, largo y ancho

Como suele pasar, fueron los desfiles de moda quienes vaticinaron el regreso de este flequillo, en particular las pasarelas de otoño/invierno 2021-2022 de Victoria Beckham, Chanel y Versace.

Para consagrarla, sin embargo, además de Anne Hathaway, también han apostado por él la princesa Sofía de Suecia, Lily Collins y Emily Ratajkowski. Todas ellas habrían sido alabadas por directora Miranda Priestley que interpretaba Meryl Streep.

Aunque los flequillos cortina siguen siendo muy populares, todo apunta a que sus días ya empiezan a estar contados y serán sustituidos por este clásico y atemporal corte.

No es la primera vez que Anne Hathaway da que hablar con su cambio de peinado. En 2012 se cortó el pelo en un memorable corte pixie para interpretar a Fantine en la adaptación cinematográfica de Los Miserables, cuyo papel le hizo ganar un Premio Oscar por su actuación.

Por aquel entonces, la actriz habló sobre la decisión de cortarse el cabello para el papel. "No esperaba que fuera tan importante, porque fue idea mía. Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, y sabía que era algo que hacía el personaje, así que simplemente se lo ofrecí al director y dijo que sí. A medida que se acercaba, pensé: realmente no puedo recuperarlo ahora", dijo Hathaway en Live! con Kelly en 2012.

Sin embargo, la actriz no estaba preparada para el gran impacto emocional que tuvo esa decisión sobre ella. "Ahora [para la película de The Dark Knight Rises] he hecho volteretas hacia atrás por las ventanas, he saltado de edificios y, sin embargo, cortarme el cabello me redujo a llorar como una loca. Estaba desconsolada", sentenció en el programa.