Simple Minds, Steve Vai, Los Planetas, Rigoberta Bandini, Antònia Font i Zoo, als Concerts de Vivers 2022

L'Ajuntament de València ha presentat aquest dimecres la programació de la pròxima edició dels directes, que tindran lloc entre el divendres 1 i el diumenge 24 de juliol i s'emmarquen en la tradicional Gran Fira de València.

De moment, el cicle està format per 15 dates i més de 20 artistes internacionals, estatals i valencians. L'esdeveniment es realitzarà amb la participació de 10 empreses promotores valencianes i la imatge del festival és obra del dissenyador i músic Enric Alepuz.

Els Jardins del Reial acolliran intèrprets plenament consolidats, així com bandes emergents d'estils molt diversos. En aquesta línia, el cartell dels Concerts de Vivers inclou artistes de pop, rock, electrònica, rap, llatina, reggae i les últimes tendències de la música urbana com el trap i el reggaetón. "Un any més aquesta cita tan esperada ens permet atendre als gustos de moltíssimes persones, aconseguint a un públic molt variat gràcies a un cartell molt exigent", ha ressaltat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

D'altra banda, l'esdeveniment compleix amb els criteris de paritat de gènere, de presència d'artistes valencians i de preus d'entrada per davall de la mitjana estatal (entre 12 i 35 euros). En aquest sentit, el preu de les localitats per als artistes internacionals és inferior al d'altres ciutats espanyoles on actuen aquests grups. La programació musical dels Concerts de Vivers es complementa amb una zona de restauració dotada d'una variada oferta gastronòmica i diversos servicis, com a aparcament de bicicletes o gespa artificial.

Els Concerts de Vivers 2022 arrancaran l'1 de juliol amb els directes de Stay Homas, Suu i Maluks. Els primers van animar el confinament de fa dos anys amb unes melodies vitalistes. Ara estan de gira amb l'espectacle Agua, títol del seu primer llarga durada. La cantautora Suu publicarà el seu nou disc a la primavera i el presentarà a València unes setmanes més tard. Finalment, la formació local Maluks exposarà les seues lletres feministes i els seus ritmes tropicals, jamaicans i electrònics. Un dia després, el dissabte 2, serà el torn d'una veterana formació valenciana, Los de Marras. La seua carrera està marcada per la força del rock i unes composicions directes i emocionals. Són característiques que també definixen el seu treball més recent, Peligro Esperanza.

El públic tindrà l'oportunitat d'escoltar la veu de Cat Power, icona del pop independent, el 5 de juliol. La nord-americana acaba de publicar un nou àlbum, 'Covers'. Eixa nit també actuarà Sandra Monfort, guanyadora de dos premis Carles Santos en 2021 gràcies al disc Niño Réptil Ángel on conjuga els ritmes tradicionals i l'electrònica. El madrileny Leiva tornarà als Jardins del Reail el dia 6 per a posar de llarg el disc Quan et mossegues el llavi, on ha col·laborat amb 14 vocalistes hispanoamericanes. Un altre dels grans noms de la música espanyola, La Oreja de Van Gogh, repassarà 25 anys d'èxits en un recital que se celebrarà el dijous 7.

El dia 8, el festival albergarà l'única actuació que el grup Zoo realitzarà a la ciutat de València enguany. Els gandians preparen un nou espectacle basat en la fusió del rap amb l'electrònica i els ritmes llatins. Els de la Safor estaran acompanyats per Tenda i Lisasinson. El dia 9 tindrà lloc l'actuació d'Antònia Font, banda mallorquina que reapareix en els escenaris després de quasi una dècada de separació. Serà una de les quatre úniques dates de la gira de retrobament en aquest 2022.

FUSIÓ DE FLAMENC I POP

El segon cap de setmana de juliol es tancarà el diumenge 10 amb India Martínez. La vocalista cordovesa ha triomfat amb composicions carregades de feminitat, força i talent i una particular fusió de flamenc i pop.

Després de la seua actuació en 2018, Residente tornarà als Jardins de Vivers el dijous 15 de juliol. Eixe dia, en el recinte ressonaran melodies d'hip-hop, reggaetón i ritmes llatins i s'escoltaran temes dels discos editats pel porto-riqueny i també per Calle 13.

L'endemà, el rocker Steve Vai interpretarà les composicions del seu nou disc, Inviolate. Després de més de 30 anys en la carretera, el nord-americà ha sigut reconegut com un dels grans virtuosos de la guitarra elèctrica, instrument amb el qual explora l'espectre de les emocions humanes. El reggae també tindrà lloc en els Concerts de Vivers amb la festa de presentació del festival Rototom Sunsplash de Benicàssim que protagonitzarà Julian Marley el dia 17.

Rigoberta Bandini, projecte artístic de la catalana Paula Ribó, actuarà a València el dimecres 20 de juliol. La seua mescla de pop clàssic amb bases electròniques i el seu discurs d'apoderament femení l'han convertit en un fenomen d'abast popular. El dia 21, la malaguenya Vanesa Martín portarà als Jardins del Reial grans èxits com 'Complicidad', 'Inventas' o 'Te has perdido quien soy'.

I, per als amants de l'indie, Los Planetas recalaran en la capital del Turia el 23 de juliol en el marc de la gira de presentació de 'Las canciones del agua'. Es tracta del desé àlbum de la formació que ha definit el pop-rock espanyol de les últimes 3 dècades. Finalment, els escocesos Simple Minds, amb el cantant Jim Kerr i el guitarrista Charlie Burchill, tancaran els Concerts de Vivers 2022 el 24 de juliol amb una gran festa de celebració de les seues 40 anys d'èxits.

Les entrades per als Concerts de Vivers estan disponibles en la pàgina web oficial del festival: