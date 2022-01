El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumenta la presión sobre el líder de la oposición y del PP, Pablo Casado, por la reforma laboral. A apenas una semana de la votación -y sin tener todavía el Ejecutivo los apoyos suficientes-, le ha pedido públicamente que se abstenga en la convalidación del decreto, que modifica el texto aprobado por los 'populares' en 2012 y que ha contado con el apoyo de los sindicatos, pero también de la patronal. Lo ha hecho durante la conversación de 25 minutos que han mantenido este miércoles ambos, después de que Casado le llamase para pedirle información sobre la crisis en Ucrania.

"Ante la pronta votación de la reforma laboral, si no quiere votar a favor, al menos que la facilite [la convalidación] con la abstención", ha señalado Sánchez en una rueda de prensa que ha ofrecido desde el Palacio de La Moncloa junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, con la que ha compartido un almuerzo de trabajo. En este sentido, el presidente ha reiterado un mensaje que ha venido compartiendo desde que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la nueva reforma: que "debería contar con el apoyo del mayor número de grupos". Sánchez también ha afirmado que "no contempla otra posición" que no sea la aprobación de la nueva legislación laboral, pero los números todavía no suman.

El nuevo articulado ya está en vigor porque el Ejecutivo lo aprobó mediante un Real Decreto-Ley, una fórmula que permite al Gobierno aprobar leyes que entran en funcionamiento casi al instante. Sin embargo, para que perduren es necesario que sean convalidadas por el Congreso de los Diputados, una prueba de fuego que la reforma tendrá que pasar la semana que viene. Actualmente, los socios habituales del Gobierno (ERC, PNV o Bildu) están en el 'no', ya que piden que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, lo que sacaría del acuerdo a la patronal.

Sin embargo, al Ejecutivo se le ha abierto otra vía: la de Ciudadanos. Los de Inés Arrimadas están dispuestos a votar a favor para que el texto se quede tal cual. Sin ir más lejos, esta misma semana la presidenta 'naranja' se reunió con el presidente CEOE, como Antonio Gramendi. En ese encuentro, además, participó también Fátima Báñez, actual directora de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo del PP. Esto último lanza un mensaje, ya que Báñez fue la artífice de acuñar la reforma laboral de Rajoy de 2012 que ahora se modifica.

Sánchez no pone fecha a su comparecencia: "Cuando corresponda"

En la llamada entre Sánchez y Casado, que no se producía desde hace meses, ambos líderes también han hablado sobre la crisis en Ucrania. El líder 'popular', según el PP, le ha ofrecido "el apoyo y la experiencia del PP en el plano internacional" y le ha pedido unidad dentro del Ejecutivo, tras la decisión de Unidas Podemos de aferrarse al 'No a la guerra' y hablar de "aspavientos bélicos", en referencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Sánchez ha "agradecido" el apoyo de los populares al Gobierno, pero ha hecho caso omiso a otra de sus peticiones: que comparezca en el Congreso para exponer la crisis de la UE y la OTAN con Rusia. El presidente se ha escudado en la comparecencia que realizó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para señalar que "este es un Gobierno que comparece", pero no ha puesto fecha a su futura intervención en el Congreso al respecto. "Conforme vaya avanzando la crisis estaré abierto a comparecer cuando corresponda", ha añadido.

Ya fuentes de La Moncloa habían señalado este martes que, de momento, los contactos y las comparecencias las llevaría a cabo Albares, que estuvo la semana pasada en Estados Unidos. Y es que, el escenario actual, según ha repetido Sánchez, es el del "diálogo y la distensión". Eso sí, el presidente ha dejado claro que "si ocurre lo que nadie quiere que ocurra evidentemente habrá sanciones importantes hacia el Gobierno ruso".