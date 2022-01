València torna a ser nomenada ciutat més saludable del món per cuidar de la salut de veïns i visitants

"Per segon any consecutiu, els resultats d'aquest estudi han tornat a coronar a la capital del Túria per ser la ciutat que millor cuida de la salut dels seus visitants", ha assenyalat el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García.

L'edil ha considerat que l'actual és el "moment de València". "Acabem de presentar la Guia Michelín d'Espanya i Portugal 2022, som Capital Europea del Turisme Intel·ligent, i Capital Mundial del Disseny. Ens trobem immersos en un any de cinema que tindrà el seu moment àlgid durant l'entrega dels premis del cinema espanyol, la Gala dels Goya" pròximament, ha exposat García.

Així mateix, ha apuntat que en l'ambit esportiu, València també ha destacat amb esdeveniments de gran importància com la Marató o la celebració com a seu dels Gai Games". Igualment, ha manifestat que diversos mitjans internacionals han triat aquesta ciutat "com a destinació recomanada enguany".

"I açò, per descomptat, és fruit d'un treball que va començar fa sis anys, en l'anterior legislatura. Va ser aleshores quan ens vam centrar en un turisme consensuat amb sectors com l'empresarial, que també està bolcat que la ciutat siga més sostenible, més saludable i més segura", ha afirmat el responsable municipal.

L'estudi realitzat per a atorgar de nou el reconeixement com cuideu més saludable del món destaca que València manté també en 2022 eixe títol i valora la seua gastronomia i clima, així com un patrimoni musical i cultural que "permet als residents posar l'accent en connexió social i que els porta a un equilibri molt saludable entre el treball i la vida".

Així mateix, ressalta que "la ciutat també té baixes taxes de contaminació i molt bona atenció mèdica". El document exposa també que "amb una alta esperança de vida situada en 83,5 anys, les persones locals compten amb una llarga vida per a gaudir de tot el que els ofereix València".

L'estudi ha tingut en compte factors que contribueixen a un estil de vida saludable com els nivells d'obesitat, l'esperança de vida, els nivells de contaminació, l'atenció sanitària, la seguretat, l'índex de criminalitat i les hores de llum solar, ha detallat el consistori.

A més, ha apuntat enguany s'han afegit altres característiques com el nombre de sanitaris per cada 100.000 habitants, la despesa sanitària, el percentatge de la població amb accés a ajudes sanitàries i la prevalença de trastorns mentals i per consum de substàncies.