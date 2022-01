Claire Liebaert, madre de Iñaki Urdangarin, sobre su relación con la infanta Cristina: "Todo va a seguir igual"

Desde que se publicaran las fotos de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia hace justo una semana, Claire Liebaert, madre del exdeportista olímpico, se ha pronunciado varias veces con la prensa. Ahora, parece que el comunicado de la "interrupción del matrimonio" entre los exduques de Palma ha calmado, en parte, las aguas, y Liebaert asegura que la familia ya ha podido hablar y aclarar la situación.

Se desconoce en qué punto está la aparente relación de Urdangarin y Ainhoa Armentia, a la cual conoció en el bufete de abogados en el que trabajan ambos. Y es que algunos medios señalan que llevan varios meses conociéndose, y algunos de los hijos de la infanta ya la conocían.

Por tanto, el distanciamiento entre la pareja podría venir de lejos y la publicación de las fotos lo único que habría ocasionado es que se hiciera público su distanciamiento. Pero ha supuesto todo un revuelo mediático, incluso para Ainhoa Armentia, que estaría en proceso de separación de su esposo, con el que llevaba más de 20 años casada y tiene dos hijos adolescentes en común.

Por su parte, Claire Liebaert solo ha querido calmar la situación y asegurar a los reporteros que estaban en la puerta de su casa que están todos bien: "Ya hemos hablado, ya está todo dicho. Ya podemos ser una familia normal, así que más no puedo decir".

"¿Ha hablado con la infanta Cristina?", le pregunta el periodista. "Sí, sí, hemos hablado con todos. Estamos muy bien, de verdad os lo digo", responde ella. De hecho, asegura que su relación con la infanta continuará intacta: "Sí, todo igual, igual".

Sin embargo, también declara que a Ainhoa Armentia no la conoce, y pide que respeten su decisión de no decir nada más: "Es el primer día que salgo, dejadme, por favor".

Pablo Urdangarin: "Si surge, no me importaría conocer a Ainhoa"

Este martes, en las que son sus primeras imágenes tras el comunicado de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciando la "interrupción de su matrimonio", Pablo se ha mostrado mucho menos hablador y ha evitado pronunciarse sobre el asunto, pero sí nos ha saludado con una inmensa sonrisa que demuestra que, al contrario de lo que se ha publicado, no está destrozado por la separación de sus padres. Pablo Urdangarin

Por su parte, Pablo Urdangarin, segundo hijo de los exduques, se ha pronunciado igual de breve con la prensa y ha asegurado que "ya está acostumbrado" a esta presión mediática, por lo que lo lleva bien.

"Estamos todos bien y contentos", declara a Europa Press y, además, desmiente que sus hermanos o él hayan conocido ya al aparente nuevo amor de su padre. "No creo que nadie haya conocido a Ainhoa". Aun así, no está cerrado a conocerla en el futuro: "No sé. Bueno, si surge la ocasión, sí".