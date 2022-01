Casi un 66% de los ciudadanos cree que la vacunación contra la Covid debería ser obligatoria en España, algo que apoyan particularmente los votantes del PSOE y del PP (un 76% y 75,7% respectivamente) frente a los de Vox, que son los que más se oponen a ello (un 44%). Así lo indica un sondeo de DYM sobre la Covid en la que una mayoría de encuestados cree que todavía deben imponerse restricciones para frenar los contagios y apuesta por que los test de antígenos puedan venderse en otros establecimientos además de en las farmacias.

La vacunación -contra la Covid o cualquier otra enfermedad- no es obligatoria en España y la posibilidad de que lo fuera en el caso del coronavirus ha tenido un recorrido mucho más corto en que en otros países europeos como Austria o Grecia, con multas para quienes no lo hagan.

Sin embargo, el 65,9% de los encuestados por DYM creen que sí debería ser obligado vacunarse contra la Covid, frente a un 27,1% que cree que no y un 7% que no sabe o no contesta.

La postura favorable a que sea obligado se da más entre los votantes del PSOE y del PP, en menor medida entre los de Ciudadanos (63,3%), Unidas Podemos (55,7%) y Vox (55,5%). Sin embargo, son los votantes de este último partido quienes tienen más claro que no debería ser obligatoria, un 42,3% frente a los de Unidas Podemos, con un porcentaje parecido de quienes la haría obligatoria pero que dudan más sobre esta cuestión.

Test de antígenos

La mayoría piensa también diferente acerca de otra de las decisiones que se han tomado recientemente, relativa a la venta de test de antígenos que en España solo despachan las farmacias. Cuando hace unas semanas el Gobierno fijó un precio máximo de venta de 2,94 euros, determinó también que solo se venderían en las boticas. Frente a esto, el 61,7% de los encuestados cree que deberían estar disponibles también en "otros establecimientos", siendo los votantes de Ciudadanos los que más apuestan por ello, un 82,3%.

Por el contrario, el 33,9% cree que los test deben venderse "exclusivamente en farmacias", en una distribución de opiniones en la que, a diferencia de que ocurre con la obligación de la vacunación, se aprecia la diferencia entre los partidos de centro-derecha y derecha y los situados más a la izquierda. Los votantes del PSOE (39,3%) y de Unidas Podemos (41,5%) apuestan por mantener la venta solo en farmacias mientras que los de Ciudadanos, PP (63,1%) y Vox (62,6%) cree que debería también venderse en otros lugares.

La Covid, igual que en otros países

El sondeo de DYM pide una valoración de la situación de la pandemia en España con respecto a otros países de Europa. Casi la mitad, el 49,2%, cree que es igual frente al 18,8% que opina que es mejor, particularmente los votantes de los partidos que conforman el Gobierno, del PSOE (30,4%) y de Unidas Podemos (32,4%).

Quienes creen en mayor medida que en España la situación es "peor" son votantes de Vox (40,2%) y del PP (35,1%), aunque en ambos casos son más los que cree que es "igual" (49,8% y 47,4%), la opinión mayoritaria entre los votantes de todos los partidos.

En este escenario, una mayoría cree que todavía son necesarias las "restricciones específicas para evitar los contagios por Covid". Así opina un 58,2%, frente al 33,2% que considera que no deberían imponerse y "solo aconsejar precauciones, como cuando hay gripe".

El 25,7% de quienes opinan así lo hacen "porque ya hay muchos vacunados" y el 22,5%, "porque la Covid ya no es tan grave" como para tener que imponer restricciones. El 43% cree que por los dos motivos anteriores.

Los votantes del PP (62,3%), Ciudadanos (62%) y del PSOE (61%) defienden en mayor medida las restricciones y en menor medida lo hacen los de Unidas Podemos (50,2%) y Vox (46,7%). Estos últimos son los únicos entre quienes gana la opinión de no imponer restricciones y solo aconsejar precauciones, algo que defiende un 52% de los seguidores de la formación de extrema derecha.