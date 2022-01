El PP censura que es retire una placa de Rita a la Llotja i Compromís diu que és "publicitat o propaganda"

La portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, ha assenyalat, en un comunicat que "retirant la placa de la Llotja, que han mantingut deteriorada anys", no es poden "ocultar els 24 anys de govern" de Rita Barberá durant els quals "es va impulsar la València que hui coneixem". Així mateix, ha subratllat que si arriba a l'Alcaldia en 2023 tornarà a col·locar la placa, "que fa anys que havia d'haver sigut reparada".

Des del PP han lamentat que la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals "estiga més preocupada a enterrar el llegat de Rita Barberá, qui va impulsar la ciutat en les seues 24 anys de govern, que a reobrir el Palau de la Música", un edifici "que porta ja prop de tres anys tancat i sense data encara per a iniciar les obres".

"Haurien de tindre la mateixa celeritat en la gestió per a reobrir el Palau i a gestionar una ciutat que és cada vegada més insegura i embossada que en tots els esforços que fan per ocultar els 24 anys de govern del PP, que va impulsar la València del futur i d'oportunitats", ha exposat Catalá.

Els 'populars' han demanat que no es retire eixa placa de la Llotja perquè "és part de la història de la ciutat" i han reclamat "que es restaure". Han detallat que "porta anys amb el nom de Rita Barberá ratllat" i ha ressaltat que "la resposta a la petició del PP para el seu arranjament va ser, fa ja quatre anys, que no hi havia disponibilitat pressupostària".

María José Catalá ha criticat que el govern local haja decidit ara "retirar-la en el seu intent" d'"enterrar el llegat de Rita Barberá".

Des del grup municipal de Compromís han assegurat que "l'Ajuntament de València no farà una placa a Rita Barberá amb diners públics com demana el PP". Així, han explicat que davant una pregunta del PP al ple del consistori que se celebrarà aquest dijous sobre aquest assumpte, Glòria Tello ha respost que el consistori "no va a fer de nou una placa en honor a Rita Barberá que està en un estat de degradació evident".

Referent a açò, han afegit que "ja que està instal·lada a l'interior de l'edifici de la Llotja, concretament en el saló del Consolat del Mar, amb l'afectació que açò suposa a l'edifici de major valor patrimonial de la ciutat i que la seua raó de ser és exclusivament la publicitat o propaganda, la placa serà retirada".

Igualment, exposen que "no es considera justificat ni patrimonialment adequat la despesa pública en una nova reproducció de la mateixa". "Tornar a fer una placa suposaria, a més d'utilitzar recursos públics en propaganda, tornar a foradar la paret de la Llotja, amb la consegüent afecció negativa al patrimoni que això comportaria en l'edifici històric més important de l'Ajuntament de València", ha manifestat Tello.