Detinguda una funcionària de l'Ajuntament de Santa Pola acusada de cometre 19 delictes de suborn

El propi Ajuntament, que era el que abonava la subvenció, va promoure l'inici de les investigacions després de rebre una queixa d'una empresa i un particular sobre la subvenció. Se li imputen a més, dos delictes de falsificació de documents, un delicte d'apropiació indeguda de quantitats econòmiques i un delicte d'usurpació.

Així mateix, s'ha pres declaració als responsables de diverses empreses que van ser contractades durant el temps que l'acusada va exercir les seues funcions, per la qual cosa han quedat en qualitat d'investigats com a presumptes autors els directius de dos d'elles, dos homes de 58 anys, segons informa l'institut armat en un comunicat.

Les diligències han sigut posades davant el Jutjat d'Instrucció d'Elx. Els presumptes autors es troben en llibertat amb càrrecs, mentre que la funcionària, que treballava en l'Ajuntament des de fa dos dècades i que es trobava en situació de baixa mèdica des de feia uns mesos, ja ha sigut retirada de les seues funcions.

La investigació va arrancar quan la Guàrdia Civil de Santa Pola va tindre coneixement que a la fi de l'any 2020 una funcionària de l'Ajuntament de Santa Pola podria haver-se apropiat de forma indeguda, i aprofitant-se del seu càrrec, de part d'una subvenció concedida a una associació local. El propi Ajuntament, que era el que abonava la subvenció, va promoure l'inici de les investigacions, després de rebre una queixa d'una empresa i un particular sobre la subvenció.

DINERS A CANVI D'INFORMES POSITIUS

Una de les funcions de la presumpta autora era la d'informar les sol·licituds d'autorització presentades davant l'Ajuntament, per part d'empresaris, per a realitzar determinat tipus d'activitats en la localitat. Així que, tal com van corroborar els investigadors, aquest els demanava als empresaris interessats a obtindre aquestes autoritzacions diners a canvi d'informar positivament sobre les seues sol·licituds.

Les quantitats reclamades oscil·laven entre 500 i 2.500 euros, en funció del benefici que anava a obtindre l'empresa sol·licitant amb l'activitat realitzada, en cas d'obtindre la pertinent autorització.

D'altra banda, suposadament falsejava documentació, contractes o fins i tot, si era necessari, la firma dels beneficiaris, per a quedar-se amb part, o amb tots els diners d'algunes de les subvencions concedides per l'Ajuntament a diferents associacions.

Per tot açò, a principis del mes de desembre va ser detinguda aquesta dona, a la qual se li imputen 19 delictes de suborn passiu, on es podria haver apropiat aproximadament de 40.000 euros. Se li atribueixen a més, dos delictes de falsificació de documents, un delicte d'apropiació indeguda de quantitats econòmiques i un delicte d'usurpació.

Així mateix, en el moment de la seua detenció, els agents van saber que estava reclamada per un jutjat de Múrcia, per un delicte d'estafa comès contra un prestador de la Regió.

Finalment, també s'està investigant directius de dos empreses, una amb seu a Coix (Alacant) i una altra a Molina de Segura (Regió de Múrcia), als quals se'ls imputen els delictes de suborn actiu, en haver entregat retribucions a aquesta funcionària pública, perquè, en aprofitament del seu càrrec i de l'exercici de les seues funcions, aprovara o agilitzara la contractació de les seues empreses en esdeveniments organitzats per l'Ajuntament.