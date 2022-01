Mª Dolores Guillamón optarà a la reelecció com a presidenta de la Cambra de comerç de Castelló

La presidenta de la Cambra de comerç de Castelló, Mª Dolores Guillamón, ha anunciat que, en una reunió mantinguda aquest dimarts, ha expressat als membres del Comité Executiu de la institució la seua decisió d'optar a la reelecció en el càrrec al que ha estat vinculada al llarg de l'última legislatura.

Segons ha explicat Guillamón en un comunicat, en la seua decisió han sigut determinants les mostres de suport rebudes pel propi Comité i Ple des del mateix dia que es va conéixer, a l'octubre passat, l'obertura d'un nou procés electoral en la Cambra de comerç.

"Pense seguir amb il·lusió i ímpetu la continuïtat del treball desenvolupat en aquesta corporació, on ens queden molts reptes per fer", ha subratllat Guillamón, qui ha afegit que, per a açò, sap que compta amb el suport i afecte dels empresaris de la província de Castelló i els treballadors de la Càmera, així com de les institucions, "sense la col·laboració de les quals, la de tots ells, res seria possible".