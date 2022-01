Cvirus.- Més de 2,1 milions de persones ja ha rebut una dosi de reforç a la Comunitat Valenciana

Aquestes dosi extra, tal com indica l'estratègia nacional de vacunació, s'estan oferint a tota persona major d'edat, de forma ordenada per cohortes d'edat i prioritzant a persones amb condicions de risc i aquelles que fa més temps que van rebre la pauta vacunal inicial.

Per col·lectius, la Comunitat Valenciana ja ha administrat dosis addicionals a 47.016 persones amb patologia de risc per a la Covid; 26.759 persones que viuen en residències; 181.911 persones que en el seu moment van rebre la dosi única de Janssen; 146.633 professionals sociosanitaris; 399.450 persones que van ser vacunades amb AstraZeneca; 658.636 persones de 70 i més anys; 494.828 persones de 60 a 69 anys; 445.908 persones de 50 a 59 anys i 248.745 persones de 40 a 49 anys.

Sanitat aclareix que la suma de les xifres desagregades per col·lectius és superior al valor absolut de persones amb dosi extra a la Comunitat Valenciana perquè hi ha comptabilitat duplicada per a els qui recalen en més d'un grup.

INICIADA LA VACUNACIÓ DEL GRUP ENTRE 39 I 30 ANYS

A més, quasi una desena de departaments de salut, sobretot zones amb baixa densitat demogràfica o escassa població jove, ja han iniciat la vacunació de persones amb edats compreses entre 39 i 30 anys.

És el cas, per exemple, de certes àrees del departament de salut de l'Hospital General Universitari de Castelló, Hospital Comarcal de Vinaròs, Hospital de Sagunt, Hospital General de Requena, Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Consorci Hospital General Universitari de València, Hospital General Universitari d'Alacant i Hospital Arnau de Vilanova. La vacunació a aquest grup d'edat s'estenendrà a tots els departaments en els pròxims dies.

De fet, l'administració d'aquestes dosis s'impulsarà a partir del 31 de gener amb la reobertura i concentració de la immunització en punts de vacunació massiva en els principals nuclis urbans, com és el cas de la ciutat de València (en el Museu Príncep Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències) o d'Alacant (en l'hospital de campanya, al costat de l'hospital General).

Les dosis de reforç o record s'estan inoculant, citant les persones interessades des d'Atenció Primària, via SMS o telefònica.