Ayuso, en contra de la comisión sobre las menores tuteladas: "No se quiere investigar, sino condenar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este miércoles que se ponga en marcha una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre las tres menores tuteladas, que fueron explotadas sexualmente por una red, porque lo que buscan con ello los grupos de la oposición, en su opinión, "no es investigar, sino condenar" a la consejera de Familia, Juventudes y Políticas Sociales, Concepción Dancausa.

Así lo ha señalado Ayuso en una entrevista con Onda Cero, donde ha desestimado la petición formal del PSOE, apoyada por Más Madrid y Unidas Podemos, porque "todos los días" se está avanzando en el caso. También porque el próximo 3 de febrero, cuando se inicie el período de sesiones, la consejera expondrá toda la información que conoce la Comunidad en un pleno en el que intervendrán todos los grupos parlamentarios.

"A mí me parece que no sirve absolutamente para nada en este caso, yo no estoy a favor (...). Creo que no sirve porque le da poca luz a la verdad", ha la dirigente regional.

Además, ha señalado la fiscalización parlamentaria que le han pedido los grupos de la oposición incluido su socio de investidura, Vox, es "bienvenida" cuando es "oportuna". En cambio, considera que si lo que se busca es "confundir más que ayudar", como cree que ocurriría en esta situación, es mejor no hacerla.

Ayuso ha recordado que "cuando una menor está en un régimen de tutelaje no está en un régimen de aislamiento, sino que salen todos los días y tienen total libertad para estar donde quieran". De hecho, ha señalado que la propia Policía esta semana señalaba "que en algunas ocasiones se escapan de la propia vigilancia".

"Son cuestiones que se producen fuera de las instalaciones de la Comunidad de Madrid, fuera del trabajo que realizan los funcionarios y todo el personal de las mismas, y por eso vamos a conocer qué está pasando", ha indicado.

La mandataria madrileña cree que "el Parlamento en algunas ocasiones" no busca investigar sino que quiere "condenar". En este punto, ha puesto el foco en que ayer la portavoz de Más Madrid, Mónica García, no había entrado a la reunión que mantuvieron "y ya tenía claro que habían sentenciado a la propia consejera". Y es que este partido registrará este miércoles la reprobación de Dancausa.

"¿Para qué quieres una comisión de investigación si ya sabes los resultados? Tenemos la culpa en la Comunidad de Madrid, somos responsables y todo el mundo se tendría que ir a su casa. Esa comisión sirve para eso", ha ironizado.