El trastorn d'ansietat, el problema de salut més buscat a la Comunitat Valenciana, segons Doctoralia

En general, les dades de Doctoralia han reflectit un creixent interés per les patologies mentals, la incidència de les quals també va en augment segons l'OMS, i s'està veient agreujada per l'impacte de la pandèmia. Enguany, el Trastorn d'Ansietat, i el Comportament Suïcida ocupen el primer i sisé lloc, respectivament.

Sobre aquest tema, la psicòloga Guacimara Hernández explica que la pandèmia ha provocat que moltes persones "se senten desbordades". "La ment durant la pandèmia ha generat que moltes persones valoren més la seua vida, però també ha ocasionat l'efecte contrari; persones a les quals aquesta situació els ha passat factura a nivell mental i emocional", constata.

Així mateix, en el Top10 de malalties més consultades pels valencians en Doctoralia, també apareixen altres com Gilosi, una reacció de cicatrització en el cervell; Esofagitis, inflamació que danya els teixits de l'esòfag; les Adenopaties, alteracions dels ganglis limfàtics; l'Alopècia, pèrdua anormal del cabell; i la Síndrome de l'Intestí Irritable, trastorn que produeix dolors a l'abdomen i canvis a l'intestí.

Així, la plataforma registra importants moments de cerca en relació al coronavirus entre els mesos de gener, per l'arribada de les vacunes; i al juny i juliol, per l'aparició de la variant Delta. Així mateix, al desembre, es torna a generar un pic d'interés en les cerques dels espanyols relacionades per la Covid-19, a causa de la variant ómicron, que va llançar el nombre de casos en la població per aquesta patologia.

SOBREINFORMACIÓ DE SALUT EN INTERNET

El director d'Operacions de Doctoralia a Espanya, Carlos Villaverde, recorda que en internet "no tot val a l'hora de buscar informació sobre salut" i que és de "vital contrastar les dades, però, sobretot, optar per fonts d'informació 100% fiables".

"La xarxa pot ser de molta utilitat per a resoldre els nostres dubtes, però és un arma de doble tall, perquè es troba saturada d'informació que en molts casos no està contrastada, la qual cosa pot portar als pacients a realitzar autodiagnòstics i a l'automedicació i comportar problemes encara majors", adverteix.