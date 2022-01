Nieves Romero, primera dona degana del COIICV, aposta per consolidar "una entitat de serveis per als col·legiats"

El relleu al capdavant de la institució col·legial es produeix després de la renovació de càrrecs en les juntes provincials d'Alacant, Castelló i València, i per tant la reestructuració de nous càrrecs en la Junta de Govern del COIICV. Nieves Romero, que accedeix al càrrec per als pròxims quatre anys, compta amb el suport unànime de les tres juntes provincials.

Així mateix, el canvi es produeix després que Salvador Puigdengolas decidira de forma personal, i després d'haver-se produït la renovació de la Junta de Govern del COIICV, que "era el moment de deixar pas als nous membres de la Junta entre els quals es trobava Nieves Romero". "Continuaré vinculat com a vocal de la Junta de Govern treballant amb i per a la professió en un segon pla", manifesta Salvador Puigdengolas.

Les línies que seguirà Nieves Romero com a degana del COIICV no suposen una ruptura amb l'anterior, sinó que pretén seguir treballant en els mateixos objectius. Per açò, "les línies prioritàries continuaran sent el canvi ja iniciat, d'una entitat de visats a una entitat que el seu principal objectiu és donar servici, tant als col·legiats com a la societat i a les administracions i, amb açò, aportar valor al col·legiat amb aquestes actuacions", ha assegurat Nieves Romero en la roda de premsa de la seua presentació pública.

Igualment, el COIICV "seguirà prestant col·laboració i disposició a totes les administracions públiques, provincials, autonòmiques i nacionals".

Nieves Romero va accedir al càrrec de presidenta del COIICV-València fa quatre anys en els quals també ha sigut secretària de la junta del Govern del COIICV. Compta amb un gran coneixement d'aquesta institució ja que amb anterioritat ha treballat com a tècnica de competència professional i com a coordinadora també en aquesta mateix àrea. La persona que relleve en el càrrec provincial a Nieves Romero serà triada per la pròxima junta provincial el 27 de gener.

Durant la presidència de Nieves Romero en el COIICV-València les seues línies mestres han sigut el foment de la transformació digital per a les companyies com a camí per a aconseguir una major productivitat i competitivitat de les mateixes; la formació constant per als enginyers industrials; la millora del networking i l'empleabilitat dels col·legiats, a través del servici de borsa d'ocupació, amb 127 insercions laborals de col·legiats en els últims 4 anys, així com la firma d'acords i aliances amb companyies i entitats o la comunicació".

Per a la nova degana del COIICV, el seu nomenament suposa també "un pas important perquè les noves generacions tinguen referents i espills en els quals mirar-se a l'hora de seleccionar carreres i estudis més tècnics centrats en les disciplines STEM, ja que tota acció suma".