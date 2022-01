Infermers i fisioterapeutes es concentraran el 10 de febrer per a denunciar la seua "greu precarietat"

La convocatòria de concentracions en els centres de salut de València i del conjunt de les capitals de província de tot l'Estat suposa l'inici de la nova estratègia d'accions reivindicatives i mobilitzacions que el Sindicat d'Infermeria impulsarà en 2022 per a denunciar "el greu deteriorament" del sistema sanitari i reclamar millores en les condicions professionals i laborals els infermers i fisioterapeutes.

SATSE inicia aquestes accions en defensa de la Sanitat i els seus professionals en els centres de salut una vegada que la pandèmia del Covid-19 ha posat d'"especial rellevància els nombrosos problemes i deficiències" que l'Atenció Primària de València "arrossega des de fa molts anys" i que la Conselleria de Sanitat ha sigut "incapaç de resoldre, els quals repercuteixen directament en l'atenció sanitària i cures que s'han de prestar a la ciutadania".

En eixe sentit, apunten "escassetat estructural i crònica" d'infermers i fisioterapeutes, "falta de mitjans i recursos i sobrecàrrega i tensió assistencial continua" són els principals problemes que la crisi del Covid-19 ha agreujat i que comporten que les persones hagen d'esperar dies o setmanes per a ser atesos presencialment.

A més, apunten que aquesta sobrecàrrega deixa els professionals sense el temps de dedicació que els agradaria, o que la població ja no poden beneficiar-se de programes de prevenció i promoció de la salut perquè han sigut posposats "sine die".

SITUACIÓ EXTENUANT

Així mateix, el Sindicat d'Infermeria pretén amb aquestes concentracions que els infermers i fisioterapeutes de València tinguen l'oportunitat d'"alçar la seua veu, de manera conjunta i unida" i exigir a tots els responsables públics, siguen del signe que siguen, que l'Atenció Primària "mereix i necessita un canvi per la salut i benestar general de tota la societat" i que "els professionals no poden suportar per més temps una situació extenuant i esgotadora física i psíquicament que posa en greu risc la seua pròpia salut".

SATSE subratlla que ha arribat el moment de defendre la salut i benestar de totes les persones, així com una millora de les seues condicions laborals i professionals, exercint el seu legítim dret a la mobilització i protesta pública.

"No ens han deixat una altra alternativa que alçar la veu en els centres de salut per a intentar evitar un dany al nostre sistema sanitari que en poc temps serà irreparable", assenyala.

El Sindicat d'Infermeria és molt conscient del cansament i desgast a tots els nivells que pateixen els infermers i fisioterapeutes, després de dos anys de lluita "incansable" contra la pandèmia, però recalquen que la seua participació és "decisiva perquè, amb la força que els dóna la raó i la justícia, defenguen i exigisquen el que a tots i totes ens uneix, com és aconseguir un sistema sanitari públic, universal i de qualitat, i uns professionals reconeguts i protegits".