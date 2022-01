Un llibre recorre la València del primer franquisme amb documents i testimonis inèdits

Aquesta obra, en la qual participen 19 especialistes, analitza com es va assentar el franquisme de postguerra a la ciutat de València a través de documents i testimonis inèdits fins avui. És fruit de la col·laboració de Publicacions de la Universitat de València (UV) i l'editorial de la Universitat Politècnica de València (UPV).

L'acte del dilluns comptarà amb la presència d'Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport de la UV; Salomé Cuesta, vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la Politècnica; Dolores Sánchez Durá, historiadora i prologuista de la guia, i José María Azkárraga com un dels tres coordinadors de la publicació.

El final de la Guerra Civil va suposar l'inici d'una etapa de postguerra marcada per la repressió, la manca i la pobresa en moltes famílies espanyoles. En el cas de la ciutat de València, la situació no va ser diferent a la d'altres punts d'Espanya mentre va durar l'ocupació del bàndol franquista.

Ara, més de 80 anys després, dinou especialistes tracten d'estudiar amb la recuperació de documents, arxius i testimoniatges desconeguts com era la València franquista entre 1939 i 1948.

L'obra va sorgir de la col·laboració entre dos editorials universitàries que han apostat per aquesta publicació per a continuar amb la difusió acadèmica i cultural en el si de la Universitat i per a donar-li la importància que mereix a la memòria històrica de la ciutat, oblidada i silenciada durant anys.

A partir d'ací, la guia fa un recorregut per València des de diverses perspectives: des de què va suposar la victòria franquista en la Guerra Civil i quin paper va exercir la societat valenciana en actes i desfilades de les tropes franquistes, fins a l'ocupació de la ciutat en àmbits com l'arquitectura, el món laboral, l'educació, la sanitat, la cultura i la pròpia vida quotidiana.

Entre les pàgines de la 'Guía de la Valencia del primer franquismo (1939-1948)' es poden trobar mapes i cartografies de la urbs d'aquells anys, imatges de llocs icònics de la ciutat que durant l'època franquista es van convertir en espais de reunions amb jerarcas nazis alemanys i feixistes italians, així com testimoniatges d'aquells que van viure la repressió en les presons valencianes o com va ser la resistència contra la dictadura durant eixos primers anys.