Detingudes 10 membres d'un clan criminal acusats de 16 robatoris en habitatges de Borriana

La Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló ha dirigit un operatiu, en coordinació amb efectius de l'ARS de la Guàrdia Civil de València, en el marc de la 'Operació PIATRA', en la qual es venien investigant nombrosos robatoris en habitatges de la localitat de Borriana i voltants ocorreguts durant el passat any fins a l'actualitat i ha detingut 10 persones.

Així, segons ha informat l'institut armat en un comunicat, fruit de l'operatiu policial realitzat per més de 60 efectius en coordinació amb el Jutjat d'Instrucció número 3 de Vila-real, es va procedir a realitzar quatre entrades i registres simultànies en habitatges de la localitat de Borriana i es va procedir a la detenció de 10 membres d'un clan familiar criminal que suposadament es dedicava a cometre de forma reiterada robatoris amb força i amb violència en habitatges.

En els registres practicats es van descobrir gran quantitat de joies d'or, rellotgeria, monedes d'or i històriques valorades en més de 80.000 euros, 15 telèfons mòbils, 21.000 euros aproximadament en metàl·lic, 2 balances de precisió per a pesar l'or, aparells electrònics, entre altres efectes, i diversos vehicles d'alta gamma.

Als 10 detinguts se'ls atribueix pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals i 16 delictes de robatoris amb força i amb violència ocorreguts en la localitat de Borriana i localitats pròximes. De les investigacions realitzades, durant més de 4 mesos i dirigides pel Jutjat d'Instrucció 3 de Vila-real, s'han obtingut proves i evidències de l'existència d'aquest grup criminal que es coordinava per a cometre els robatoris amb força i amb violència.

MODUS OPERANDI

Els ara detinguts durant el dia marcaven les portes dels domicilis amb 'paperets blancs' per a saber rutines dels habitants i quan no anaven a estar a casa; i durant la nit, mitjançant escales, fracturaven portes i finestres dels terrats dels habitatges, registraven totes les dependències, forçaven les caixes fortes i es portaven en la majoria dels casos els diners en metàl·lic, les joies, rellotges i efectes de xicoteta grandària que trobaven.

En l'Operatiu han participat membres de l'Equip Patrimoni UOPJ Guàrdia Civil de Castelló, la Unitat de Seguretat Ciutadana USECIC de la Comandància de Castelló, la Unitat d'ARS de València i de la Companyia de la Guàrdia Civil de Borriana.

Els detinguts i les diligències van ser entregats en el Jutjat d'Instrucció número 3 de Vila-real, l'autoritat judicial de la qual ha dictat presó per a 4 dels detinguts. Els efectes recuperats seran exposats en la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, concretament en l'Equip de delictes contra el Patrimoni de la Unitat Orgànica de Policia Judicial, per al reconeixement per part dels denunciants, entre els dies 26 i 28 de gener.