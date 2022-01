El 16% dels joves reconeix fer botelló totes les setmanes, segons un estudi

En aquesta anàlisi, amb la participació de 200 joves, la majoria d'enquestats reconeixen que els comes etílics, les lipotímies, els sorolls i les molèsties als veïns són els principals problemes que provoca aquesta forma d'oci no reglada.

Es tracta d'una investigació realitzada per l'Associació d'Hoteleria i Oci Responsable de Blasco Ibáñez-Hondures de València a través de l'ONG valenciana Controla Club, dins de la campanya 'Respect. Disfruta de tu ocio respetando la ciudad'. Es va dur a terme entre octubre i desembre en aquesta zona de València on va proliferar el botelló durant l'any passat.

En concret, el 69,6% dels enquestats afirma que fa botelló per a divertir-se, el 52,5% per a gastar-se pocs diners, el 50% per a emborratxar-se, el 45,9% per a conéixer gent i perquè ho fan els seus amics, el 38,3% per quedar en espais oberts i el 29,3% per a lligar.

Una altra de les conclusions és l'alta percepció que tenen els joves sobre els riscos i les molèsties que genera aquesta pràctica d'oci no reglat. Com a principals problemes assenyalen els comes etílics i lipotímies pel consum abusiu d'alcohol i/o drogues, segons el 69,3% de les persones joves enquestades, seguit dels sorolls i molèsties als veïns (64,5%), els atropellaments i problemes de trànsit (54%), els atracaments i agressions (50%) i el vandalisme i destrosses en el mobiliari (36,1%).

Segons l'estudi, el perfil majoritari dels joves que practiquen botelló és d'una edat mitjana de 21 anys, ja que el 53,5% dels enquestats tenen entre 18 i 25 anys, el 28,8% és menor de 18 i el 17,7% té més de 25. A més, dos de cada tres són veïns de València ciutat, el 67,7%, per davant de veïns d'altres ciutats o pobles de la província (16,6%), d'altres províncies de la resta d'Espanya (6,5%) i de països estrangers (2,5%).

Altres dades rellevants que desvetla l'enquesta és la freqüència amb la qual fan botelló i el consum d'alcohol. El 40,2% assegura que ho practica una o dos vegades al mes, el 33,2% alguna vegada, el 16% totes les setmanes i el 10,5% mai.

Entre els quals reconeixen fer botelló, un 57,5% dels enquestats realitza un consum abusiu d'alcohol, un 20,7% assegura que beu només una cervesa o un cubata, un 12,6% indica que quasi mai beu alcohol i un 9% nega beure alcohol.

OBSERVATORI DE L'OCI

Per a l'associació, l'estudi, que també conclou que el botelló en la zona ha caigut més d'un 80%, posa de manifest que l'explosió de la pràctica d'aquest fenomen és conjuntural. De fet, es va fer visible principalment durant els mesos d'estiu, en ple toc de queda amb restriccions en bars, restaurants, pubs i discoteques.

No obstant açò, al seu juí són necessàries campanyes de conscienciació per a minimitzar tot el possible la seua pràctica i el seu impacte negatiu tant per a la salut com per al veïnat i els barris en tota la ciutat. Per açò insisteix en l'activació urgent de l'anunciat observatori de l'oci i turisme de València per a impulsar plans d'actuació amb la col·laboració del sector.

Fins al moment, l'associació defèn que són els propis hostelers i empresaris de l'oci nocturn els qui han realitzat aquest tipus d'iniciatives a través de campanyes de conscienciació i activitats de mediació en diverses zones d'oci de la ciutat, amb resultats satisfactoris que van presentar les delegacions municipals.

Però insisteix en la necessària implicació per part de l'Ajuntament de València per a dur a terme mesures efectives i eficaces "sense danyar ni estigmatitzar al teixit empresarial com ha vingut fent-se fins ara, perquè l'objectiu comú és el mateix: el consum d'un oci responsable i respectuós".