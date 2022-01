El Magnànim incrementa la dotació dels Premis València fins als 100.000€

D'aquesta manera, els guardons contemplen premis 13.000 euros per als guanyadors de les modalitats de narrativa i assaig; 9.000 euros en les de poesia i 12.000 euros en la de novel·la gràfica. Quant a la categoria de València Nova, els premis són de 7.000 euros en narrativa i assaig, i 5.000 euros en poesia.

Així ho ha anunciat l'organisme, que ha obert el termini de presentació als premis fins al pròxim 1 de març a les 11.00 hores (horari Espanya peninsular). La tramitació i presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà únicament per mitjans electrònics.

Virginia Lorente, arquitecta, il·lustradora i creadora del projecte @typicalvalencia, ha sigut l'encarregada de la imatge del cartell de l'edició de 2022.

Aquests premis tenen 11 categories de narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, assaig i novel·la gràfica. A diferència de la resta, la modalitat de novel·la gràfica pot ser d'autoria col·lectiva i s'atorga a un projecte del qual s'ha de presentar un dossier amb un mínim de 16 pàgines acabades, acompanyades del guió detallat de la totalitat de l'obra, d'un mínim de 3 pàgines. La categoria València Nova, manté les modalitats de narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, i assaig.

Com a novetat enguany destaca, també, l'ampliació de participació als premis València Nova. Fins ara estaven dirigits les persones entre 18 i 35 anys, però a partir d'aquesta convocatòria podran presentar la seua obra majors de 18 anys (sense límit d'edat) que no tinguen cap llibre publicat en la base de dades de la ISBN en la modalitat del premi al que es presenten.

Els diferents jurats, formats per persones de reconegut prestigi i trajectòria es reuniran per a deliberar i emetre veredicte el 26 de maig de 2022, presidits, amb veu però sense vot, per la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó.