El herpetólogo Frank Cuesta quiere darle un impulso a su santurario de animales de Tailandia y llegar a más gente, sobre todo a los jóvenes, con su mensaje en favor de la naturaleza, los animales y los valores que difunde.

Para eso se le ha ocurrido una "locura" que consiste en animar a los mayores 'streamers' y 'youtubers' a colaborar con él para dar a conocer la labor que se hace en su santuario y a difundir "un mensaje de vida, de que la vida es una mierda maravillosa y de que sin demanda no hay negocio".

Para eso Cuesta ha difundido una amplia lista de conocidos personajes de la red. "Sé que hay youtubers más grandes y más pequeños pero he puesto en la lista a aquellos a los que yo sigo y veo", explicaba sobre cómo ha hecho la selección.

"Me quiero nutrir de ellos, porque si me viene Ibai Llanos una hora al mes a hablar de naturaleza en un directo me llegarán más suscriptores, se verán más vídeos y será bueno para el santuario", explicaba Cuesta.

"Todo esto [el santuario] supone muchos gastos. Todo lo que gano en las plataformas va para el santuario y no cubre gastos, tiramos de lo que estaba ahorrado", explicaba Cuesta sobre sus finanzas.

"Quiero que una vez al mes se interesen por un animal que van a apadrinar. Para hacerlo lo único que tienen que hacer es comprometerse y ese animal llevará su nombre", explicaba el herpetólogo, que ejemplificaba con Ibai Llanos: "Si Ibai apadrina un ciervo ese ciervo se llamará automáticamente Ibai….".

El proceso de recuperación y liberación de cada animal lo vivirán junto a Cuesta, conectándose en un vídeo con él sólo con una hora al mes. "Hablaremos de su animal, de proyectos, de medio ambiente…".

Y si sale...pues salehttps://t.co/kp2SJRE0Jg — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 25, 2022

El objetico de Cuesta es llegar a la gente más joven y para eso busca a 12 grandes streamers, los primeros 12 que contesten. Ya han confirmado su participación TheGrefg, IlloJuan, Javioliveira, Roma Gallardo, UTBH, Tioshur y Gemita.