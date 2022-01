El succés ha tingut lloc sobre les 6.20 hores en una casa del carrer Major de Benetússer per causes que no han sigut precisades.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU i una altra de SVB, l'equip mèdic del qual ha assistit a una dona de 53 anys per cremada en una mà i a una jove de 18 per cremades a la cara i a les dos mans.

Les dos persones ferides han sigut traslladades a l'Hospital La Fe de València en l'ambulància de Suport Vital Avançat.