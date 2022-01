Tres tendencias del sector publicitario de España que ya deberías conocer... ¡para seguirlas!

Si 2020 fue el año de la adaptación, 2021 ha sido el año de la redefinición de la creatividad. Y la verdad no es de extrañar, puesto que la pandemia ha obligado a las marcas a experimentar y superar los límites. Así se desprende del reciente informe Lions Creativity Report 2021, que realiza un repaso de las tendencias del año que se vieron en las campañas publicitarias más destacadas del Festival Cannes Lions, en el que la representante española, la Founding Partner & Managing Director de Scopen, Kika Samblás, “la pandemia le dio una sacudida a nuestras vidas e hizo que nuestras prioridades cambiasen”.

Igual que los eventos han tenido que adaptarse, la publicidad también ha tenido que seguir esa línea. De hecho, para Samblás, las tendencias de la pandemia llegaron para quedarse y en la forma de expresarse de las marcas se puede observar la necesidad de potenciar el talento creativo para buscar la diferenciación. Esto es fundamental en un mundo en el que las experiencias digitales son parecidas y cada marca debe encontrar su camino. El Festival Cannes Lions dejó claras las tendencias publicitarias que deberías seguir este 2022 para que tus campañas sean más efectivas. Si quieres descubrirlas (¡y aplicarlas!) no dejes de leer este artículo de Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.