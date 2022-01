Captan a Olga Moreno rota en llanto mientras habla con Rocío Flores en un coche

Semanas difíciles para Olga Moreno. La ganadora de la última edición de Supervivientes está viviendo un proceso de separación de Antonio David, padre de su hija, y la persona con la que ha compartido su vida durante las últimas dos décadas.

La empresaria, que está rehaciendo su vida, vive a caballo ente Málaga, lugar donde reside y en el que se encuentra su negocio, y Sevilla, donde se encuentra su familia y donde está arropada por sus hermanas.

En declaraciones al programa Viva la vida, su hermana Aranza asegura que está bien, que es muy fuerte y que "va a salir adelante sí o sí". Ana Luque, una de sus amigas, asegura que la vida de Olga "no va a cambiar mucho, estará con nosotros".

Además, Rocío Flores está siendo un gran apoyo para ella. Este domingo, sin ir más lejos, mantuvieron una comida familiar que quisieron hacer pública a través de las redes sociales.

Precisamente este miércoles vuelve a ser noticia Olga por ser parte de la portada de la revista Semana, que publica en exclusiva fotografías en las que se puede ver a andaluza desbordada por la situación mientras habla con Rocío Flores en un coche. En las imágenes, aparece Olga totalmente rota y hecha un mar de lágrimas.

Hace unos días, su ex, Antonio David, habló de su relación con Olga: "Me arrepiento de no decirle que estaba con Marta Riesco", dijo.

El exconcursante de GH VIP 7 quiso confirmar que, efectivamente, Olga no sabía nada de su relación con la periodista, tal y como ella misma declaró. Además, quería defender su papel como esposa durante 22 años y el amor que le ha dado siempre a Rocío y David Flores.

"Se ha cuestionado su papel con mis hijos porque no es su madre, pero cuando se viven las cosas que se han vivido en mi casa, al final la madre no es la que pare sino la que cría, porque sin ser la madre de mis hijos ha ejercido de madre", opinó. "Ella lo lleva por bandera. Los ha cuidado, los ha atendido y los ha sacado adelante, no sola, claro. Juntos hemos sacado una familia adelante".

"Es una mujer luchadora, con valores... Cuando la conocí, la elegí bien, no me equivoqué, porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo 'vamos para delante y vamos a formar una familia'", defendió.

"No tengo un pero para ella... porque es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia. Y estaré en deuda con ella siempre", aseguró.