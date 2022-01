Ágatha Ruiz de la Prada, de nuevo enamorada, inicia el año con el abogado José Manuel Díaz-Patón

A pesar de que, como ella misma había admitido recientemente, estaba empezando a acostumbrarse a estar sola, parece que inesperadamente el amor llama de nuevo a la puerta de Ágatha Ruiz de la Prada.

Según ¡Hola!, la diseñadora ha empezado el año con una nueva pareja y enamorada, ya que ha empezado una relación con el abogado José Manuel Díaz-Patón, de 65 años, que es primo de Julián Porras, marido de Olivia de Borbón.

Según la información de la revista, tras varias semanas viéndose, realizaron su primera aparición pública y oficial como pareja en la boda de Alejandra Anson, donde el abogado conoció también a los hijos de Ágatha.

Además, la revista publica pruebas gráficas de este nuevo amor de la diseñadora, ya que saca a la luz unas fotografías de ambos juntos y en actitud cariñosa en plena calle.

Ágatha fue noticia hace unos días por su contundente opinión sobre Iñaki Urdangarin, del que dijo: "Siempre me ha caído fatal, pero ahora nos cae a todos mal".

"Nunca me gustó él", opinó la diseñadora, sin pelos en la lengua. "Siempre me ha caído fatal, la verdad, pero ahora nos cae a todos mal", sentenció en declaraciones a los reporteros de Europa Press. "Me ha parecido innecesario, antipático, maleducado, malo para los niños...".

"Todas estamos con ella en este momento, y hay que ayudarla en lo que podamos", comentó para defender a la infanta Cristina. "Todos son iguales, todos".