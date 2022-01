Tania reconoce que fue infiel a Alejandro con Stiven y recibe una gran bronca de Sandra Barneda por sus palabras

Durante la emisión del reencuentro seis meses después de La isla de las tentaciones que se vio la semana pasada, Stiven aseguró ante Alejandro y Tania que esta se había acostado con él durante un viaje a Madrid, algo que la joven se apresuró a negar.

Su chico, Alejandro, con el que había vuelto poco después de terminar su relación en el reality, optó por ponerse a su lado y creer sus palabras, aunque le quedaron algunas dudas. En las redes, la mayoría de la gente creyó a Stiven, que se mostró mucho más tranquilo y sincero que Tania durante la conversación.

Y tenía razón, pues finalmente resultó que el murciano dijo la verdad, aunque no se puso de acuerdo con Tania en algunos detalles. Hubo muchas contradicciones en el testimonio de esta, tal y como apuntó la colaboradora Nagore Robles.

Y es que, la canaria comenzó diciendo que solamente había besado a Stiven para terminar diciendo que habían hecho prácticamente de todo en la cama, menos la penetración. Este es uno de los aspectos en los que las versiones de uno y de otro se diferenciaron: ella dijo que él fue incapaz de tener una erección, mientras que Stiven aseguró que ambos se rieron precisamente por lo contrario, porque no se le bajaba.

El comentario de Tania, que además de ser desafortunado en el fondo lo fue en las formas, pues se levantó para decírselo al joven pegada a él y con actitud de reproche, suscitó un aluvión de críticas, pero la más dura fue la de Sandra Barneda, quien le recriminó que utilizara algo así para hacerle daño cuando era algo muy común y pese a lo cual se podían mantener relaciones: "La cuestión es que, si se le hubiera levantado, te lo habrías follado", por lo que las intenciones estaban", dijo la presentadora.

No fue la mejor noche para Tania, que para muchos se cayó del pedestal en el que la tenían. Recibió comentarios bastante críticos de colaboradores como Nagore, que hasta la fecha siempre había dado la cara por ella, hasta que pasó a encontrarla profundamente deshonesta.

Ante las acusaciones, Tania dijo que no se había atrevido a confesarle todo a Alejandro por miedo a su reacción y a perderle, pues no se sentía preparada para ello. Eso sí, no dejó de echarle en cara al murciano que contara lo ocurrido en el reencuentro, algo que encontró "poco caballeroso".