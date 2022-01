Ada Colau se planteará en mayo si concurrirá a la reelección como alcaldesa de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha participado este martes por la tarde en una nueva edición del encuentro 'L'alcaldessa respon' organizado anualmente por el Col·legi de Periodistes de Catalunya. A preguntas del decano de la institución, Joan Maria Morros, la líder de BComú ha asegurado que a más de un año de las elecciones municipales de 2023 aún no tiene decidido si se presentará a la reelección como primera edil barcelonesa.

Colau ha puesto como límite para decidir si da un paso adelante hasta que falte un año para la cita electoral, es decir, en mayo. "Ahora mismo soy alcaldesa de una ciudad con muchas necesidades que atender. No he de hacer campaña electoral ahora porque soy alcaldesa", ha asegurado. "Soy alcaldesa, no candidata", ha repetido, afeando la "falta de proyecto para la ciudad de partidos de la oposición".

Respondiendo a las recientes declaraciones de la portavoz de Junts, Elsa Artadi, que se presentará a las primarias del partido para optar a la alcaldía de Barcelona, en las que aseguraba que en 2023 se decidirán en las urnas municipales un plebiscito sobre "Colau sí o Colau no", Colau las ha calificado de "error", porque "no se trata de personas sino de proyecto de ciudad, no sé cuál es el proyecto para Barcelona de la señora Artadi".

Colau ha sacado pecho de sus seis años de gestión al frente de la ciudad, y ha celebrado que en este tiempo haya asumido un papel de liderazgo "en la transformación de la urbe para hacer frente al cambio climático con el modelo superilla, con la transformación de la Meridiana, de Glòries o la reconquista del Port Olímpic para usos ciudadanos y familiares, en políticas de vivienda de alquiler social a nivel estatal, como capital científica y tecnológica, en atracción de inversiones o en reducción del paro".

También se ha mostrado contenta de que los comuns "estemos facilitando llegar a acuerdos más allá del Ayuntamiento de Barcelona", y que hayan sido "claves para dar estabilidad en Cataluña" después de años muy duros, ayudando a aprobar los presupuestos de la Generalitat, y los del Gobierno: "Veníamos de muchos años sin acuerdos y de elecciones anticipadas".

Sobre la querella: "No hay recorrido, no hay caso"

Al principio de su intervención, Colau ha dado amplias explicaciones acerca de la querella que la llevará a declarar como investigada por los presuntos delitos de fraude y malversación el próximo 4 marzo ante un juez y, en primer lugar, ha resaltado la "anomalía" que a su juicio supone que ésta se presentara el pasado mes de diciembre, pero "la conociéramos ahora por los medios de comunicación".

Se ha mostrado dispuesta a ofrecer la "máxima colaboración y disposición" desde la tranquilidad de que esta querella tendrá "poco recorrido jurídico", tal y como le han expresado los servicios jurídicos tras acceder a la misma en los juzgados. "Creo que quedará en nada", ha dicho, y ha expresado su "preocupación democrática por el mal uso de la justicia" por parte de poderes corporativos y de la entidad denunciante, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, " de la que no sabemos ni quien está detrás ni quien la financia y que no ha incluido hechos investigados y archivados por la Fiscalía y conocido públicamente".

"Esto indicaría una cierta mala fe. Ya llevamos 10 querellas que han sido archivadas", ha añadido, mencionando las que han recibido por parte de fondos buitre o por la gestión del agua y su intento de municipalización.

Sobre la polémica sobre si el código ético de su partido, los comuns, indica que ante una imputación un cargo político ha de dimitir, Colau ha puntualizado que la formación lo aplica "en caso de que haya una investigación por enriquecimiento ilícito individual o de partido", y que este se instauró tras casos como el del Palau de la Música o el de la familia Pujol. Y en esta querella, "no me están denunciando por enriquecimiento".