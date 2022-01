El jutge del 'cas dels sobres' diu que l'acusació estava "abocada al fracàs" en no ser delicte els fets imputats

La sentència que absol el secretari autonòmic d'Ocupació i exedil de l'Ajuntament de Castelló, Enric Nomdedéu; a l'exvicealcaldesa de Castelló Ali Brancal i a l'ex-assessor de Compromís Miquel Torres en el 'cas dels sobres' assenyala en els fonaments de dret que l'acusació estava "abocada al fracàs" a causa que els fets imputats en l'escrit d'acusació, encara que s'hagueren declarat provats tots ells, no són constitutius de delicte.

La sentència arriba després que un jurat popular emetera un veredicte -per set vots a favor i dos en contra- de no culpabilitat per als tres acusats pel delicte de malversació. En el cas de Nomdedéu també se li va declarar no culpable de falsedat documental.

La causa tenia origen en una querella del PP pel suposat ús del servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals en 2014. La Fiscalia havia demanat l'absolució.

D'acord amb el veredicte del jurat popular, la sentència considera provat que Nomdedéu va sol·licitar el 16 de maig de 2014 del cap de l'oficina encarregada del correu municipal que remetera per correu oficial i a càrrec de l'Ajuntament un nombre indeterminat de sobres tancats amb capçalera i escut del consistori que van ser depositats en unes caixes. Va fer aquest requeriment de comú acord amb Ali Brancal i Miquel Torres.

Després de requerir a Nomdedéu el querellant Juan José Pérez Macián perquè explicara per què aquest enviament podia realitzar-se a costa de l'arques municipals, va contestar per escrit que contenia el butlletí d'informació municipal.

L'Ajuntament no ha pogut determinar fins a eixe moment el nombre d'enviaments postals atribuïts al Bloc Compromís ni el suposat perjuí econòmic causat.

El magistrat-president assegura que bàsicament no s'ha considerat provat que els sobres remesos al maig de 2014, "indegudament retinguts durant més de 3 anys per Juan José Pérez Macián", contingueren en el moment en què van ser remesos propaganda electoral.

Així mateix, explica que encara que van estar temptats de procedir, després dels informes finals de les parts, a la dissolució anticipada del jurat finalment es van decantar per possibilitar que els jurats es pronunciaren sobre els fets imputats en l'escrit d'acusació.

Respecte al delicte de malversació, la sentència assenyala que ni va haver-hi sostració ni la conducta realitzada es va desenvolupar sobre cabals o efectes públics que el funcionari tinguera el seu càrrec per raó de les seues funcions. Quant al delicte de falsificació documental, assegura que l'escrit subscrit per Nomdedéu el 19 de maig de 2014 no podia ser constitutiu d'aquest delicte, ja que no és document públic i no és document oficial.

Contra la sentència cap recurs d'apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

VALORACIÓ DE LA SENTÈNCIA

Compromís considera que la sentència "no només constata el que ja va determinar el veredicte del jurat, la innocència d'Enric Nomdedéu, Ali Brancal i Miquel Torres, que sempre van actuar correctament, sinó que evidencia de forma rotunda que les acusacions abocades pel PP eren falses, i que l'única persona que, segons la sentència, ha actuat indegudament ha sigut l'artífex d'aquesta acusació, el PP i el senyor Pérez Macián".

Des de Compromís han lamentat que "el PP hi haja modelat i ha allargat tot aquest procés fictici que en primera instància es va arxivar i que la Fiscalia va voler arxivar des del principi per no veure cap delicte". Des de Compromís consideren que l'únic propòsit del PP era "desgastar i aombrar l'acció política de Compromís i generar ombres de dubte sobre la gestió de Nomdedéu i Brancal amb falses acusacions".

"L'actuació del PP no només ha generat un dany irreparable a Nomdedéu, Brancal i Torres, pels quals el PP hauria de demanar disculpes, sinó que a més han generat nombroses despeses per a la ciutadania que el PP tampoc repararà i pels quals el PP hauria de rendir comptes", ha conclòs Compromís.