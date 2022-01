Imbroda defiende su firmeza ante Vox en Andalucía y la "despolitización" de las aulas en sus tres años en Educación

Javier Imbroda se propuso "despolitizar la educación" en Andalucía. Eso fue hace tres años, cuando desembarcó junto al resto de integrantes del Gobierno regional PP-Cs, en su caso al frente de la Consejería de Educación y Deportes. Durante el balance de este trienio, Imbroda quiso poner en valor esa lucha "con uñas y dientes para alejar la ideología de los espacios educativos", para que éstos, señaló, no fuesen nunca más "centros de revancha ideológica".

En esta tarea se encontró con Vox en el camino, quien supeditó el apoyo al Gobierno regional a la implantación del llamado "pin parental", una herramienta que permitía a los padres vetar contenidos en las aulas y que fue implantada en Murcia. "Algunos claudicaron con el pin parental, nosotros no», dijo Imbroda en unas declaraciones que llegan en contexto pre-electoral, cuando ya suenan tambores de urnas y con Vox tratando de desmarcarse de PP y Cs.

Sin referirse directamente a los comicios, cuya convocatoria en febrero podría hacerse efectiva si persiste, según el presidente Juanma Moreno, la "pinza" de PSOE y Vox para obstaculizar la aprobación de leyes en el Parlamento, el consejero dijo "confiar" en "acabar este curso" al frente de Educación.

A nivel general, Imbroda valoró haber "sentado las bases en esta legislatura para lograr la excelencia educativa sin dejar ningún alumno atrás", así como impulsar la "modernización del sistema educativo" y la defensa del docente, "una figura sagrada para nosotros", y que ha contado con la Ley de Autoridad Docente. El consejero desgranó las cifras de sus tres años al frente de Educación, con casi 20.000 millones invertidos, un 16% respecto a 2018, último año de gobierno socialista en la región.

Ese dinero, y la gestión del mismo, se ha traducido en más recursos y mayor atención. En concreto, la plantilla docente, "la más amplia y estable" de la historia andaluza, se ha visto incrementada en 5.000 unidades, pasando de 101.000 a 106.000 profesores. Además, el ratio alumnos/aula se ha mejorado, situándose en 19,88 en Infantil y Primaria y 20,71 en Secundaria.

En el campo de la digitalización y las nuevas tecnologías, se han sumado 275.000 dispositivos digitales y se ha impulsado decisivamente la plataforma iPasen de comunicación digital con las familias. Para ellas, la Consejería ha ejecutado mejoras en la financiación, comedores, aulas matinales y becas y ayudas, a las que se destinaron 60 millones en estos tres años.

Uno de los caballos de batalla de Imbroda viene siendo la Formación Profesional. Frente a la "mentalidad" contraria a la FP, el consejero mantuvo que "es fundamental prestigiarla". En este sentido, la Junta ha aumentado en 32.000 las plazas, lo que se ha traducido en un 11% más de solicitudes. Se han incrementado los ciclos y proyectos, así como nuevos centros "punteros" por toda Andalucía para que la excelencia alcance de lleno a la Formación Profesional.

El compromiso de la Junta con la excelencia en la enseñanza no está reñido, asegura Imbroda, con "dejar a nadie atrás". La atención al alumnado vulnerable ha supuesto 400 millones de inversión, un 30% más que en 2018, con refuerzos a profesores y nuevas estrategias pedagógicas.

La inversión en infraestructuras es una de las que más ha crecido. En 2021 representó 190 millones frente a los 70 del anterior gobierno socialista. En este apartado se encuadran también los trabajos de bioclimatización que alcanzan a 430 centros especialmente expuesto al frío o al calor, así como las instalaciones deportivas que permiten compatibilizar estudios y alto rendimiento deportivo.

Imbroda no quiso adelantar impresiones sobre su futuro político, que dependerá del resultado de las elecciones de este año, pero sí quiso valorar el horizonte a largo plazo que sus políticas educativas tienen: "Cuando trabajas para la Educación, no lo haces para la legislatura sino para las generaciones. Hemos sentado las bases de la transformación del sistema educativo, pero eso no es algo que de resultados inmediatos".